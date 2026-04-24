Prima zi de penurie în criza carburanţilor. Aproximativ 100 de staţii de încărcare din toată ţara au rămas fără motorină, începând de ieri. Situaţia a apărut după ce principalul lanţ de pe piaţă a venit cu ieftiniri record, iar aprovizionarea nu a mai ţinut pasul cu cererea. Vestea bună este că majoritatea staţiilor au fost reîncărcate. Vestea rea e că benzina şi motorina s-au scumpit din nou - cu aproape 50 de bani pe litru.

Sunt imaginile zilei. La staţiile celui mai mare lanţ de benzinării din Bucureşti, unii şoferi au venit cu bidoanele. Să-şi facă stocuri, convinşi că nu se mai găseşte motorină standard. Temerile au pornit de la aceste mesaje: "Momentan indisponibil" scria pe pompe încă de aseară, la zeci de staţii de alimentare din ţară. Situaţia s-a prelungit şi astăzi. Prin urmare, mulţi au fost nevoiţi să alimenteze cu varianta premium.

Cea mai mare scumpire la benzină a fost operată de liderul pieței

"O să ne luăm căruţe. La căruţă o să ajungem. Păi motorina 11 lei", spune un şofer. Criza pompelor indisponibile a pornit de la cea mai mare ieftinire operată de principalul jucător de pe piaţa carburanţilor de când a început conflictul în Orientul Mijlociu. "Prețurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuție, cât și în activitatea de rafinare. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii.", a comunicat compania. Astfel, benzina se vindea ieri cu 8 lei şi 7 bani. Iar motorina cu 8 lei şi 33 de bani - practic preţurile de dinaintea războiului din Iran.

"Nicio companie din ţara asta nu va putea să asigure un suply, adică să asigure livrări constante, atunci când pe termen scurt i se dublează sau chiar triplează vânzările. Mai poate să apară încă o problemă în plus. Oamenii să se sperie şi să se apuce să năvălească să-şi cumpere motorină să-şi facă stocuri", a declarat Gabriel Biriş, analist fiscal. Cererea mare a pus presiune şi pe depozitele de combustibili, care s-au trezit cu o avalaşă de cereri din partea staţiilor de alimentare. Lanţul de staţii de alimentare a anunţat că problema lipsei de motorină va fi rezolvată cel mai târziu în această seară. Între timp, de ieri şi până azi preţurile s-au majorat din nou.

Cea mai mare scumpire la benzină a fost operată de liderul pieței, care a pus 45 de bani / litru în plus, așa că benzina a ajuns să coste 8,72 lei / litru. Motorina, de ieri şi până azi, a adăugat şi 47 de bani pe litru, aşa s-a depăşit din nou pragul de 9 lei pe litru. Scumpirile vin în contextul în care preţul barilului de petrol este în creştere accelerată pe pieţele internaţionale. "Suntem cu mai bine de 15% peste minimele de săptămâna trecută, aşa că este natural să existe o apreciere", a declarat Claudiu Cazacu, expert în pieţele internaţionale. Experţii spun că dacă strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, preţurile vor continua să urce şi în următoarele săptămâni.

