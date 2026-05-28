Scandal în Parlamentul Republicii Moldova. Primarul Chişinăului, Ion Ceban, scos cu forţa din plen

Scandal în Parlamentul Republicii Moldova. Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a fost scos cu forţa din sala de plen după ce a încercat să ia cuvântul de la tribuna centrală, deşi nu este deputat şi nici membru al Guvernului. Momentul a fost urmat de îmbrânceli, huiduieli şi acuzaţii între edil şi reprezentanţii PAS.

După mai multe schimburi de replici cu deputaţi, îmbrânceli şi o tentativă de a vorbi de la tribuna legislativului, edilul a fost scos din sala de şedinţe.

Ulterior, mai mulţi deputaţi PAS au criticat apariţia lui Ion Ceban la şedinţa Parlamentului, menţionând că acesta nu este nici deputat şi nici membru al Guvernului, scrie News.ro. Totodată, au calificat acţiunea primarului drept o "încercare lamentabilă de victimizare".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce spune Ion Ceban că voia să le ceară deputaţilor

Ion Ceban a declarat pentru NewsMaker că îşi propusese să convingă deputaţii să susţină un referendum privind reforma administrativ-teritorială şi să discute despre şcolile din Chişinău care ar urma să fie administrate direct de Ministerul Educaţiei.

Primarul susţine că a fost provocat de deputatul PAS (partidul de guvernământ) Vasile Grădinaru. Grădinaru a negat acuzaţiile, calificând acţiunile lui Ceban drept ilegale.

Liderul grupului parlamentar "Democraţia Acasă", Vasile Costiuc, l-a susţinut pe primar, declarând că acesta trebuia lăsat să-şi expună poziţia.

Deputatul PAS Radu Marian a spus că el crede că Ceban s-ar fi aflat sub influenţa unor substanţe interzise. Ceban a declarat că este gata să facă analize antidrog, antialcool şi alte teste. "Sânge, urină, orice vreţi", a asigurat el.

Interdicţie de intrare în România şi spaţiul Schengen

România a anunţat anul trecut că începând cu 9 iulie 2025 Ion Ceban are interdicţie de a intra în România - şi în spaţiul Schengen - pentru o perioadă de cinci ani, din motive ce ţin de siguranţa naţională. Alături de edilul Chişinăului, încă doi cetăţeni ai Republicii Moldova au primit aceeaşi interdicţie, care a venit în condiţiile în care la Chişinău urmau să se desfăşoare în toamnă alegeri parlamentare cruciale. Ceban a candidat pentru Parlament, dar a renunţat la mandat în favoarea celui de primar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰