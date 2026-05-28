Agenția Națională Antidrog are o nouă șefă. Alina Bocai, de la lupta cu SIDA, la cea cu flagelul drogurilor

Agenţia Naţională Antidrog (Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor) are un nou șef plin, la mai bine de jumătate de an de la eliberarea din funcție a lui Rareș Achiriloaie. În ultimele luni, principalul responsabil al luptei cu flagelul drogurilor a fost Luciana Buliga, vicepreședinte al Agenției, care s-a remarcat într-un interviu în care vorbea despre "reg fleduri" în loc de "red flaguri".

de Bianca Iacob

la 28.05.2026 , 21:12
Agenţia Naţională Antidrog are un nou director. La șase luni de la eliberarea din funcție a lui Rareș-Petru Achiriloaie, funcția de director al ANPCDDA va fi preluată de Alina Bocai.

Cine este Alina Mirela Bocai

Alina Bocai este o specialistă și activistă din România în domeniul sănătății publice, cunoscută în special pentru rolul de directoare de programe în cadrul ARAS – Asociația Română Anti-SIDA.

Aceasta este na dintre principalele voci din România care susțin abordarea consumului de substanțe din perspectivă medicală și comunitară, nu punitivă.

Din postura de reprezentant ARAS, ea a avut numeroase apariții în mass-media și conferințe de presă pentru a cere finanțare guvernamentală destinată prevenției HIV/SIDA și sprijinirii grupurilor vulnerabile.

Este, de asemenea, coautor al unor studii și articole de politici sociale privind grupurile cu risc ridicat.

Agenția Antidrog n-a avut șef plin jumătate de an

Rareș-Petru Achiriloaie și-a dat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Decizia de eliberare din funcție a fost semnată de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și publicată joi în Monitorul Oficial.

Cererea de demisie a lui Rareș-Petru Achiriloaie a fost înregistrată la Cabinetul premierului Ilie Bolojan în urmă cu o săptămână, pe 11 decembrie.

