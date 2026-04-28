Scenariu de coșmar pentru banii noştri! Din cauza crizei politice, TVA ar putea creşte din nou, iar euro să ajungă la noi maxime, avertizează cea mai importantă organizație de business. În cel mai negru scenariu, Guvernul ar putea rămâne fără bani de pensii şi salarii.

În timp ce politicienii se ceartă, traiul de zi cu zi devine tot mai scump.

"Preţuri halucinante. Preţurile cresc, şi cresc, şi cresc. La cer.", spune un sindicalist nemulţumit.

Şi vor mai creşte. Din cauza găurii din buget și a dobânzilor tot mai mari pe care le plăteşte guvernul ca să o acopere, TVA-ul ar putea fi mărit din nou până la 24%, ca acum 16 ani, când Fondul Monetar Internaţional a trasat recomandări ca să nu intrăm în faliment.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru a acoperi deficitul în crestere la nivel bugetar, autorităţile s-ar uita la metode mult mai uşoare de adus bani la buget, iar TVA-ul este unul dintre ele.", spune Paul Aparaschivei, director executiv Concordia.

Un alt scenariu al organizaţiei patronale Concordia este că euro va ajunge 5 lei şi 20 de bani, iar asta va aduce scumpiri în cascadă la mâncare, explozia ratelor și a chiriilor.

"Omul de rând cred că ştie că orice criza politică îl afectează la portofel în mod direct. Creşterea cursului leu-euro înseamnă costuri mai mari în momentul în care ai credite în valută. Creşterea dobânzilor de împrumut ale României înseamnă creşterea dobânzilor pe care ei le au la credite, de la 5 la 10 la sută pentru o rată bancară.", explică Paul Aparaschivei, director executiv Concordia.

Economiştii avansează scenarii şi mai negre.

"Este foarte probabil, într-un astfel de context, să vedem un salt al cursului către 6-7 lei de la ceea ce avem astăzi, întră un termen foarte scurt.", precizează Cristian Păun, analist economic.

"Se şterge cu buretele tot efortul pe care l-au făcut românii în ultimele luni, prin plata preţurilor mărite prin creştera accizelor şi TVA. Nu e exclus, dacă criza continuă, să ajungem în situaţia în care să nu poată fi plătite pensii, salarii.", spune Gabriel Biriş, analist fiscal.

Criza guvernamentală ar putea duce şi la pierderea banilor din PNRR. În cel mai pesimist scenariu, 8 miliarde de euro ar putea fi pierdute, avertizează Confederația Concordia, din cauza întârzierii reformelor care depind de consens politic. Printre jaloanele ce trebuie îndeplinite până în august se numără reforma pieţei de energie, modernizarea Fiscului şi adoptarea legii salarizării.

"Cu o guvernare care opreşte procesul de reformare, care îşi asumă o agenţie anti-europeană, e clar că o parte mare dintre aceste miliarde nu vor mai fi absorbite.", a explicat Siegfried Mureşan, europarlamentar.

Haosul ecomomic ameninţă o ţară în care salariul mediu este printre cele mai mici din Europa. Îi întrecem doar pe slovaci, unguri, greci şi bulgari.

Bianca Iacob

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰