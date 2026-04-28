Incertitudinile economice și politice din țara noastră îi fac pe români să fie mai cumpătați când vine vorba de minivacanța de 1 mai. Mulți dintre ei aleg destinaţii mai aproape de casă, unde pot avea mai multă flexibilitate, dar și un control mai bun asupra bugetului.

Într-adevăr, anul acesta românii sunt mai atenți la buget și aleg vacanțe mai simple de 1 Mai.

Cele mai populare locuri sunt litoralul, Delta Dunării și muntele. Astfel, pentru cei care doresc să petreacă 1 Mai la mare, prețurile pornesc de la 200 de lei și pot ajunge chiar și la 700 de lei, în funcție de facilități și hotel.

Delta Dunării a devenit o destinație tot mai apreciată de turiști, iar costurile sunt mai mici, în jur de 300 de lei pe noapte.

Pentru persoanele care vor să se relaxeze într-un cadru natural, muntele este alegerea ideală. Cei mai mulți preferă Predeal sau Sinaia, iar costurile sunt cuprinse între 600 și 700 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

În general, oamenii preferă vacanțe simple, în apropierea locului în care locuiesc, și alocă un buget între 350 și 550 de lei pe noapte. Important este să se relaxeze și să se simtă bine.

