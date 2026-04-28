Vremea frumoasă scoate urșii din hibernare direct pe străzi. Fără nicio teamă, animalele dau iama în ghenele de gunoi și în curți. Jandarmii îi alungă, dar degeaba. Azi pleacă, mâine se întorc. Ca să ţină sub control pericolul, cota de vânătoare a fost dublată. Aproape o mie de urşi vor putea fi împuşcaţi anul acesta.

La Predeal, după miezul nopţii, o familie de urşi a fost surprinsă coborând scările dintre blocuri. Au fost cel puţin 11 cazuri doar în ultima lună. De cele mai multe ori, animalele apar după ce apune soarele, iar apelul la 112 vine abia după întâlnirea față în față cu pericolul

"În astfel de situaţii se emite mesajul RO-Alert pentru informarea populaţiei, tocmai în scopul de a evita deplasarea în zona respectivă. La faţa locului se deplasează un echipaj de jandarmi, dar şi o resursă medicală.", spune Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.

La Săcele, un urs flămând s-a refugiat în copac în weekend, după ce a fost surprins în curtea unui localnic.

"Era şi mă-sa, şi puiul. Dacă îmi intra în grădină, ce făceaţi în locul nostru în grădină? Şi când vine de la poliţie, care vine, zice că nu are treabă.", explică un localnic.

"Dacă scapă şi vine să mănânce vreun copil?", precizează un alt bărbat.

Ca să nu mai ajungem la tragedii, autoritățile au dublat cota de vânătoare. Peste o mie de urși pot fi împuşcaţi anul acesta. Cei mai mulți, peste o sută, în Harghita. Şi Covasna și Brașov sunt pe lista fierbinte. Până atunci, animalele periculoase își schimbă obiceiurile. Cum pădurea nu mai e suficientă, orașul devine sursă de hrană.

În această zonă a municipiului Braşov, situată aproape de pădure, urşii sunt de ani buni o prezenţă obişnuită şi au apărut din nou în această primăvară. Suntem la doi paşi de clădirile de blocuri, foarte aproape de o grădiniţă şi de clădirea unei şcoli generale.

"Anul trecut a fost jale. Dacă ieşi din casă, seara mai ales, e pericol.", precizează o femeie.

"Vine cam de 2-3 luni de zile pe aici. Poate să atace oameni, poate să atace copii.", menţionează un bărbat.

În România trăiesc aproape 12.000 de urși bruni. Iar pentru vânători, un exemplar de top valorează cât o mașină, în jur de 15.000 de euro.

