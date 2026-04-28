Rata șomajului la nivel naţional a continuat să scadă ușor la finalul lunii martie 2026, ajungând la 3,25%, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Deși tendința este una pozitivă comparativ atât cu luna precedentă, cât și cu aceeași perioadă a anului trecut, statisticile arată în continuare dezechilibre semnificative între mediul urban și rural, precum și între diferite categorii de vârstă și niveluri de educație.

Rata şomajului a scăzut la 3,25%, în martie. Cei mai mulţi şomeri au peste 55 de ani

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,25% la sfârşitul lunii martie 2026, cu 0,09 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară şi cu 0,07 puncte procentuale mai mică decât în luna martie 2025, a anunţat, marţi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit Agerpres.

Numărul total al şomerilor înregistraţi a fost de 259.969 de persoane, dintre care 59.419 au fost şomeri indemnizaţi şi 200.550 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 2.884 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi s-a redus cu 4.689 de persoane faţă de luna precedentă, precizează ANOFM.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii martie se prezintă astfel: 69.377 de şomeri provin din mediul urban şi 190.592 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 31 martie 2026 era de 125.466 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 134.503 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 ani (64.496), urmaţi de cei cu vârsta între 40 - 49 de ani (63.389), iar la polul opus se aflau persoanele între 25 - 29 de ani (15.388).

"Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (29,85%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 34,54% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,69%", se arată în comunicat

