Un medic rezident a fost găsit mort în curtea unităţii medicale la Spitalul Universitar din Capitală, la numai 28 de ani. Anchetatorii cred că tânărul s-ar fi aruncat de la etajul 14. Era într-un stagiu de pregătire pe secţia de hematologie şi nimeni nu-şi explică ce anume l-ar fi împins spre un asemenea gest.

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 12 de către o colegă care l-ar fi observat pe tânărul medic.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani ar fi căzut de la etajul 14 al Spitalului Universitar și a ajuns la etajul 3. A fost o cădere în gol de 11 etaje. Medicul era rezident pe hematologie. Potrivit informațiilor pe care le avem până în acest moment, acesta nu făcea gărzi în cadrul spitalului și era doar în laborator, acolo unde se afla pentru stagiul de pregătire.

Primele informații indică faptul că ar fi vorba despre un act de suicid, informație confirmată ulterior și de către Spitalul Universitar de Urgență. Echipajele de intervenție au ajuns aici în cel mai scurt timp și au încercat să-i salveze viața, însă, fără succes. Trupul său a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și fac în continuare cercetări la fața locului pentru a stabili care au fost exact cauzele.

Articolul continuă după reclamă