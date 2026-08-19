Războiul politic pentru legea salarizării riscă să ne afecteze pe toţi. Dincolo de faptul că riscăm să pierdem miliarde de euro, bani europeni, dacă nu încheiem reforma luna aceasta, neînţelegerile dintre partide şi sindicate ameninţă să blocheze ţara. Profesorii, angajaţii din sănătate şi tribunale, chiar şi fermierii ameninţă cu greve şi proteste. Spun că în timp ce salariile lor vor scădea, demnitarii se vor bucura de lefuri majorate.

Negocierile pentru salariile bugetarilor au plecat de la 8 miliarde de lei. După protestele medicilor și ale profesorilor, Guvernul a obţinut permisiunea Comisiei Europene să mărească bugetul la 12 miliarde. Surse Observator susţin, însă, că suma ar putea urca la 16 miliarde. Sindicatele nu sunt, însă, mulţumite - au altă propunere. Dacă nu va fi luată în calcul, spitalele şi tribunalele ar putea fi blocate de proteste.

"Eu estimez că se vor duce la cel puțin 20 de miliarde de lei cheltuială suplimentară. Cu siguranţă vor fi reacţii de tip grevă din sectorul public, în anumite domenii şi cu siguranţă vor fi reacţii de tip protest în faţa Parlamentului în momentul în care vor vrea să ducă legea acolo. Şi nu exclud, aşa cum am menţionat, că va fi atacată şi la Curtea Constituţională.", explică Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Potrivit proiectului iniţial, de anul viitor, 4 din 10 angajați la stat, adică peste jumătate de milion de oameni, ar urma să aibă salarii mai mici conform noii grile. Un medic primar ATI ar putea câştiga cu 2.000 de lei mai puţin. Profesorii sunt vizaţi şi ei - ameninţă că anul şcolar va începe cu o grevă.

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"Totul este posibil pentru că nemulțumirile sunt majore și sunt justificate. Este vacanță acum, dar vă spun 100% că dacă erau profesori la școală acum ar fi intrat în grevă.", precizează Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ.

În cealaltă tabără sunt cei care câștigă. 6 din 10 vor primi majorări salariale cuprinse între 5 și 20%. Cele mai mari creșteri sunt în dreptul demnitarilor. Preşedintele va câştiga cu 5.000 de lei în plus, iar premierul, 3.000.

Liderii celor două camere ale Parlamentului, miniștrii, deputații și senatorii ar beneficia de creșteri între 2.000 și 3.500 de lei net. Legea salarizării este un jalon de reformă impus pentru a primi bani din PNRR, cu termen limită 31 august. Nicuşor Dan i-a chemat mâine la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor din fosta Coliţie pentru a decide bugetul final şi calendarul de aprobare pentru lege.

România mai are doar 12 zile să salveze 770 de milioane de euro. Iar până atunci, legea salarizării trebuie să treacă de trei hopuri: acordul Bruxelles-ului, votul Parlamentului și promulgarea. Parlamentul ar trebui să o dezbată deja pe 25 și 26 august.

"Data de 31 august nu mai este fezabilă, decât dacă Comisia spune da și Parlamentul nu pierde timpul și în 2-3 zile, în 72 de ore, prin niște proceduri simplificate vor adopta legea.", adaugă Dumitru Costin.

Între timp, lista celor nemulţumiţi de strategia guvernului se măreşte. După profesori, medici şi magistraţi, agricultorii se pregătesc să iasă şi ei în stradă luna viitoare.