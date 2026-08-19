Patru lei, doi urşi şi un tigru au fost preluaţi, astăzi, de pe proprietatea unui executor judecătoresc din Dâmboviţa. În acte, menajeria construită printre case, în mijlocul localităţii, figura drept fundaţie pentru reabilitarea animalelor. În realitate, funcţiona ca o grădină zoologică şi era promovată în mediul online de personaje precum Nuţu Cămătaru sau Dani Mocanu. Chiar şi aşa, proprietarul nu a fost deranjat prea tare de autorităţi, deşi operează la vedere de 15 ani. Omul nu a putut explica de unde vin animalele. Suspiciunea anchetatorilor este că ar fi fost introduse ilegal în ţară din Ucraina.

Confiscarea animalelor sălbatice a început cu tranchizarea celor patru lei, un cuplu şi puii lor.

"Au caninii ciobiţi. S-ar putea să fie nevoie pe viitor de o dietă mai bună sau un pic gândită pentru nevoile lor", a spus Ovidiu Roşu, medic veterinar.

Pentru tigru, nu a fost nevoie de anestezic. A fost adus cu un motostivuitor chiar de proprietar.

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Prima felină care a fost scoasă din menajerie este tigrul. Nu este tranchilizat, este într-o cuşcă şi urmează să fie transportat la Grădina Zoologică din Galaţi.

Menajeria care se află în mijlocul comunei Dragodana, printre case, funcţionează de 15 ani. În acte, figurează drept o fundaţie de reabilitare a animalelor, care a funcţionat până în 2024 în baza unui aviz emis de ANSVSA. Nu avea însă dreptul de a ţine animale protejate, precum leii, tigrii sau urşii. Proprietarul mai are aici o maimuță, un muflon, cerbi și căprioare.

"Această fundaţie, Wild Life Fundation, nu deţine documente legale pentru exemplarele pe care le are aici. Animalele nu erau ţinute în condiţii proprii, conform legislaţiei", a spus un comisar al Gărzii de Mediu.

Proprietarul nu a putut prezenta documentele de proveniență ale animalelor

Proprietarul menajeriei este Claudiu Duică, fost executor judecătoresc. La un control de anul trecut, inspectorii Gărzii de Mediu au găsit un pui de tigru mort ţinut într-o ladă frigorifică. Bărbatul a fost somat atunci să prezinte documentele de provenienţă ale animalelor. N-a făcut-o nici până în ziua de azi, motiv pentru care animalele sunt confiscate acum

"Erau condiţii optime, numai că nu s-a vrut să se păstreze aici. Că trebuie să ne transformăm în grădină zoologică", a afirmat fiica proprietarului.

Anchetatorii suspectează că animalele au fost aduse ilegal din Ucraina

Anchetatorii bănuiesc că animalele au fost introduse ilegal în ţară, din Ucraina. Şi ar fi ajuns in Dâmboviţa prin intermediul unui crescător din Suceava, potrivit surselor Observator. Claudiu Duică percepea 50 de lei vizitatorilor care voiau să vadă animalele. Şi 100 celor care voiau să şi filmeze.

"Căprioare, mufloni, papagali, căpriţe, cai, ponei, măgari. Am avut şi lei, dar astăzi îi trimit la ZOO", a spus Claudiu Duică, proprietarul animalelor.

Claudiu Duică nu este la prima controversă. În 2015, un leu i-ar fi atacat o angajată, care a ajuns în stare gravă la spital. Bărbatul s-a ales atunci cu dosar penal, dar a scăpat după ce femeia şi-a schimbat declaraţia şi a zis că a fost atacată de câini.

Iar în 2021, unul dintre leii săi a apărut într-un videoclip de-al lui Dani Mocanu. Proprietarul a acceptat atunci să renunţe la cei şapte lei pe care îi creştea, care au fost preluaţi de un ONG internaţional si duşi Africa. Manelistul a rămas însă un promotor al menajeriei.

"Eu vin mereu alături de copiii mei să mă relaxez aici. Şi sunteţi aşteptaţi şi dumneavoastră să vă relaxaţi", a spus Dani Mocanu.

În clipurile de promovare a menajeriei apare şi Nuţu Cămătaru, interlop de la care autorităţile au confiscat 4 lei şi doi urşi, cu ani în urmă.

Coincidenţă sau nu, tot în Dâmboviţa, la Târgovişte, a fost semnalată prezenţa unui leu, în libertate, în 2022. Deşi au fost mobilizaţi sute de jandarmi, animalul nu a fost găsit niciodată.

Dacă leii şi tigrul vor ajunge la Galaţi, cei doi urşi vor fi preluaţi de sanctuarul din Zărneşti. ONG-ul care administrează rezervaţia încearcă să-i obţină încă din 2023.

Amendă de 220.000 de lei și sesizare penală în cazul fundației

"Cei de la DSV Dâmboviţa ne-au răspuns că proprietarul nu doreşte să dea urşii. Că aceşti ursuleţi au fost lăsaţi într-o cutie de lemn la poarta acestui loc", a afirmat Paula Ciotloş, vicepreşedinte Asociaţia Milioane de Prieteni.

Proprietarul menajeriei a fost amendat cu 220 de mii de lei. Garda de Mediu a făcut şi o sesizare penală pe numele fundaţiei, cu suspiciunea de deținere sau vânzare de animale luate ilegal din natură.