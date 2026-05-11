Milioane de locuințe din România au încă, mai ales în mediul rural, încălzire cu sobă pe lemne. În ficare sezon rece mii dintre ele ajung scrum din cauza coșului de evacuare a fumului neconform. Acestea ar trebui curățate în fiecare sezon, iar multe dintre ele schimbate căci sunt prea uzate ori improvizate. Costurile pentru astfel de lucruri sunt însă mari, mulți pun totul pe seama faptului ca nu li se va întâmpla fix lor să ia foc și ajung în plină iarnă pe drumuri.

La mila Domnului, așa se lasă cei mai mulți dintre românii care încă își încălzesc locuințele cu sobă pe lemne și nu curăță coșul de fum, ori fac unul improvizat. Liliana Proca recunoaște ca nu a chemat niciodată o firmă specializată pentru că bugetul nu îi permite să plătească pentru un coș de fum nou și conform.

"Sunt schimbate astă toamnă, toate trei. Dar nu sunt special pentru... Nu, sunt luate burlane normale, din bazar şi puse sus. Cu ciment le-am prins, deci nu ştiu cât e în normă, dar asta este, improvizăm", a mărturisit Liliana Proca.

Ca ea sunt milioane de români care procedează la fel. Chiar și locuințele noi au de multe ori coșuri de fum neconforme, improvizate, care în doar câteva secunde acestea crapă și întreaga casă este cuprinsă de flăcări.

"Găsim tot felul de situaţii în care beneficiarii sunt puşi în pericol, sunt puşi în pericol de ei, sunt puşi în pericol de firme de construcţii care nu lucrează corect. Principala cauză la coşurile de fum este necurăţarea", a declarat Corneliu Zaeţ, membru al Asociaţiei Coşarilor din România.

Pompierii au făcut în fața copiilor de la un centru de zi din comuna Ciurea și o demonstrație pentru a le explica pericolele.

"A fost o iarnă lungă, nu foarte friguroasă dar care a solicitat resursele financiare ale familiilor, astfel încât au pus pe foc cam ce au avut, pe lângă lemne poate chiar şi alte materiale", a spus Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea din judeţul Iaşi.

Nu doar casele sunt în pericol, ci şi multe instituții precum grădinițe sau centre de zi. Centrul pentru copii din localitatea ieşeană Piciorul Lupului a primit prin donație un coș de fum conform. Dar un sistem care le-ar putea aduce siguranţă se ridică şi la aproape 2.000 de euro, în funcție de dimensiune. Există totuși şi soluţii mai ieftine.

"Tub flexibil dublu perete", patru cuvinte pe care oamenii ar trebui să le ţină minte, pentru că pot face diferenţa între viaţă şi moarte, căci de multe ori, incendiile se termină şi cu pierderea de vieţi omeneşti. Un singur astfel de tub care poate să coste între o mie şi două mii de lei, pus într-un astfel de coş de fum care nu este conform poate să reducă riscul de incendii chiar şi în totalitate.

Aproape 7.000 de locuințe ard anual în fiecare iarnă în ţara noastră.

