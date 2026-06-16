Poţi face accident şi să fii găsit vinovat chiar şi atunci când stai pe loc. În Capitală, zilnic, sunt şoferi care ajung să plătească cu permisul pentru situatii pe care nu le-au provocat intenționat, dar pentru care sunt totuşi responsabili, potrivit codului penal.

Ora 8 dimineața. Aproape toate marile intersecții din București sunt blocate. Șoferii intră pe verde, dar rămân prinși în mijlocul drumului și ajung să încurce traficul din toate direcțiile.

"Traficul e foarte aglomerat și se întâmplă deseori. Forțează, se dau mari și intră în intersecție și rămân acolo. Și blochează toată intersecția", a spus un participant la trafic.

În astfel de situații, legea e clară: dacă pătrunzi într-o intersecție fără spațiu de ieșire poți primi o amendă de până la 4.000 de lei. Dacă ești lovit, fie și în timp ce stai pe loc, de un alt șofer care are verde, poți fi considerat vinovat pentru producerea accidentului.

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Și poți rămâne chiar și fără permis.

"Câteodată rămâne și la aprecierea celui cu care trebuie să faci cedează, întotdeauna. Te lasă, nu te lasă, cam așa se întâmplă", a spus un şofer.

O altă situație la ordinea zilei: mașini oprite pe prima bandă, cu avariile pornite.

Prima bandă de circulație e de lângă Piața Domenii din sectorul 1, arată zilnic la fel, este blocată de mașinile lăsate pe avarii. În cazul în care, spre exemplu, un șofer ar veni cu viteză și ar lovi aceste autoturisme, nu doar el ar fi găsit vinovat pentru accident, ci și cei care au staționat aici.

Asta pentru că legea permite oprirea în astfel de zone doar pentru urgențe medicale sau dacă mașina s-a stricat. Probleme apar și când șoferii înaintează prea mult în intersecție doar ca să vadă traficul. Dacă sunt loviți, chiar stând pe loc, vina poate fi tot a lor, în funcție de prioritate.

"Găsim pe colțul intersecției tot felul de obstacole, inclusiv o mașină parcată neregulamentar și care obturează vizibilitatea. În aceste condiții, conducătorul auto care intră în această intersecție va trebui să își mărească foarte mult atenția", a explicat Aurel Moraru, specialist în domeniul rutier.

În București sunt mai multe intersecții hașurate. Marcajele rutiere sunt adesea ignorate sau neînțelese de șoferi.

"Probabil sunt niște linii provizorii, din câte știu eu liniile galbene sunt linii provizorii. E un marcaj care spune să nu blocăm intersecția, dar nu se respectă", a spus un şofer.

Marcajele au apărut pentru prima dată în Capitală în urmă cu 20 de ani, la cererea fostului șef al Direcției Rutiere, Dan Jianu.

"Pentru a fi eficiente trebuie explicate șoferilor. Aplicate sancțiuni foarte clare, trebuiau explicate în școala de șoferi. Aceste marcaje vin să stabilească exact zona care trebuie lăsată liberă. Marcajele îți arată unde ar trebui să te oprești dacă nu ai loc să te deplasezi mai departe", a explicat Dan Jianu.

În 2025 au fost date 310 sancțiuni pentru blocarea intersecțiilor, iar în primele 5 luni ale acestui an, 160.