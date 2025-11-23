Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Scumpiri în lanţ înainte de sărbători. Preţuri mai mari la carne, legume şi băuturi

Sărbătorile vin şi anul acesta cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în special la alimentele de bază. Creşterea este şi de 10 la sută în unele cazuri. 

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 19:43

Cele mai mari scumpiri se anunţă la carnea de pasăre. Majorările de preţ variază între 6 şi 12 procente, când vine vorba de pui. Şi între 7 şi 20 de procente la curcan.

Val de scumpiri 

Ouăle se scumpesc şi ele cu 6 la sută. La fel şi macroul congelat. Ne costă mai mult şi postul Crăciunului. Stocul de legume româneşti este pe terminate, aşa că trebuie să ne mulţumim cu cele din import, cu 6 procente mai scumpe. Iar produse vegane şi de post gata făcute vin şi ele cu o majorare de 7 la sută.

Articolul continuă după reclamă

Vom plăti mai mult şi pentru băuturile de sărbători. Spirtoasele şi şampania de import se scumpesc cu 10 - 15 procente. Iar preţul la sucuri urcă şi el cu până la 10 la sută.

În categoria produselor nealimentare, cele mai importante scumpiri sunt la detergenţi - cu 5%.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

scumpiri alimente de baza mancare
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este &#8220;extraordinar de inteligent&#8221;
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva?
Observator » Ştiri economice » Scumpiri în lanţ înainte de sărbători. Preţuri mai mari la carne, legume şi băuturi