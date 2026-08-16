Alertă în Făgăraş. Un bărbat, care a căzut de la 200m din Viștea Mare, căutat de salvamontişti

Alertă în masivul Făgăraș. Salvamontiștii intervin de urgență după ce un bărbat de aproximativ 55 - 60 de ani ar fi căzut în jur de 200 de metri într-o zonă greu accesibilă, între Viștea Mare și Iezerul Triunghiular.

20 de salvamontiști din Argeș au fost mobilizați pentru operațiunea de salvare, inclusiv salvamontişti care erau în timpul liber. La intervenție a fost solicitat și un elicopter SMURD, potrivit anchetaonline.ro.

Bărbatul făcea parte dintr-un grup mai mare de turiști. Deocamdată, nu se știe în ce stare se află. Salvatorii încearcă să ajungă la el într-o zonă cu pante foarte abrupte, stânci și grohotiș instabil.

Intervenția este una dificilă tocmai din cauza terenului. Porțiunea dintre Viștea Mare, Portița Viștei și căldarea glaciară este accidentată și greu accesibilă, astfel că salvamontiștii trebuie să înainteze cu mare atenție pentru a ajunge la victimă.