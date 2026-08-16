Ţara în care merită să te muţi în 2026. Chiria în centrul capitalei este aproximativ 570 €

În 2026, munca la distanță înseamnă posibilitatea de a alege din ce în ce mai lejer locul în care să trăiești, orientându-te către țări care oferă echilibru între costul vieții, siguranță, conexiune la internet și servicii.

Un nou studiu a analizat 40 de state europene pe baza a 19 indicatori, luând în considerare și chiriile, cheltuielile la supermarket, spațiile de coworking, siguranța, asistența medicală, cunoașterea limbii engleze, evenimentele locale și condițiile de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, potrivit siviaggia.it

Ţările din Europa unde merită să te muți în 2026

Printre cele mai interesante destinații se remarcă Estonia, datorită costului redus al vieții, siguranța și infrastructurile digitale. În Tallinn, un apartament cu un dormitor în centrul orașului costă în medie 573 de euro pe lună, în timp ce cheltuielile lunare pentru alimente se ridică la aproximativ 247,80 euro. Viza pentru nomazii digitali are o valabilitate de un an și costă 85 de euro.

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Pe locul al doilea se află Islanda, o destinație mult mai scumpă, dar deosebit de eficientă. Țara se mândrește cu cea mai rapidă conexiune la internet din clasament, numeroase spații de coworking, o ofertă foarte bogată de locuințe și un nivel ridicat de siguranță. Chiria medie ajunge însă la 2.098 de euro pe lună.

Portugalia ocupă locul al treilea datorită calității infrastructurii, folosirii limbii engleze și disponibilității vizelor dedicate. Costul mediu al unei chirii în centrul orașului este de 919 euro, în timp ce viza anuală pentru nomazii digitali costă 80 de euro.

Pe ce loc se află România

Parcurgând clasamentul în jos, pe locul patru se află Muntenegru, o destinație deosebit de interesantă pentru cei care caută șederi îndelungate și costuri reduse. Viza costă doar 26 de euro și poate avea o durată maximă de 730 de zile, cea mai lungă dintre țările analizate. Chiria medie este de 576 de euro, iar cheltuielile cu alimentele se ridică la aproximativ 211,22 euro.

Pe locul cinci se află Croația, care oferă o viză valabilă până la 540 de zile, un nivel bun de siguranță și numeroase opțiuni de cazare. Chiria medie este de 663 de euro, iar cheltuielile cu alimentele ajung la aproximativ 232,46 euro pe lună. Mai puțin impresionantă este, însă, viteza conexiunii la internet.

Topul 10 continuă cu Slovenia pe locul al șaselea, urmată de Cehia, Spania, Lituania și România. Slovenia oferă un echilibru general bun între servicii și calitatea vieții, în timp ce Cehia reprezintă o soluție interesantă pentru cei care caută infrastructură urbană și oportunități de muncă.

Spania rămâne una dintre cele mai atractive destinații din punct de vedere al stilului de viață, al serviciilor și al climei, în timp ce Lituania și România se remarcă mai ales prin raportul dintre costuri și oportunități.