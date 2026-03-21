Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta și pun presiune tot mai mare pe economie. Benzina standard a depășit pragul de 9 lei pe litru, iar motorina premium a trecut deja de 10 lei de câteva zile bune. Scumpirile se văd deja și în piețe, unde producătorii spun că vor fi nevoiți să majoreze prețurile. Iar specialiştii avertizează că valul de scumpiri nu se va opri curând.

Şoferii au văzut astăzi o nouă scumpire în benzinării. Barilul de petrol a depășit 112 dolari.

Benzina standard a sărit de 9 lei în aproape toate stațiile. Într-o benzinarie din Capitala, un litru de benzină ajunge la 9,17 lei, în timp ce benzina premium costă 9,88. Motorina se apropie tot mai tare de 10 lei pe litru, 9,88 de bani, mai mult cu 80 de bani decât la începutul săptămânii.

După benzinării, scumpirile vor apărea în toate industriile care au nevoie de carburanţi pentru producţie. Fermierii calculează deja majorări de preţ pentru a acoperi cheltuielile suplimentare. La fel şi Sorin Cristea, care cultivă legume în Giurgiu şi le vinde în Capitală.

"În fiecare dimineață merg la București. Înainte, până să se scumpească carburanții, băgam de 200 de lei motorină, acum de 250 lei", a spus Sorin Cristea, legumicultor.

Fermierii anunţă scumpiri inevitabile.

Comerciant: La 10 lei motorina, ce să mai zic…Şi tractorul, și pompele de udat, și toate merg pe benzină, motorină.

Reporter: Aţi scumpit marfa?

Comerciant: Deocamdată nu, dar dacă o mai ține așa, le scumpim și noi. N-are cum.

Mulţi cumpărători consideră deja că preţurile sunt exagerate şi se tem de scumpirile care vor urma.

Experţii fiscali confirmă îngrijorările. Scumpirile carburanţilor sunt influențate şi de taxe plus costuri de transport, pe lângă majorarea cotațiilor internaționale.

"Dacă înainte de începerea crizei vorbeam de prețuri de sub 800 de dolari pe tona de motorină, a sărit de 1.100 pe 5 martie, prețul en-gros la motorină fără taxe în Constanța. Pe 19 martie

a trecut de 1.400. E 1435. La 1435 de dolari pe tonă, cu acciză și TVA se duce la 9,92", a explicat expertul fiscal Gabriel Biriş pentru Observator.

Statele Unite au lansat o ofensivă pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, pe unde este exportat o cincime din petrolul internaţional. Este, însă, o operaţiune de durată, iar după redeschidere, va mai dura cel puţin o jumătate de an până reintră în grafic transporturile de ţiţei.

