Buzoianu, după un show de drifturi în Bucureşti: Tu ai respira acest aer? Garda de Mediu a început un control

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat, duminică, într-o postare pe Facebook, că a sosit momentul unei discuţii serioase despre calitatea aerului în Bucureşti şi poluarea la care sunt expuşi locuitorii Capitalei.

"Tu ai respira acest aer? Ieri şi azi centrul Bucureştiului arată aşa, în urma unor activităţi organizate de drifting. Cred că a venit momentul să discutăm mult mai serios de calitatea aerului în Bucureşti şi poluarea la care suntem expuşi. Garda de Mediu are un control în desfăşurare pentru ce vedeţi în imagini", a scris Diana Buzoianu, care a prezentat un scurt material video atribuit unei televiziuni de ştiri.

Drept urmare, Garda Naţională de Mediu a început o acţiune de control după ce zona centrală a Capitalei a fost cuprinsă de fum şi un miros puternic de cauciucuri arse, în urma penultimei etape a competiţiei de raliuri Super Rally.

De altfel, marea finală a Campionatului Naţional de Super Rally 2026 - Trofeul UniCredit Leasing se va disputa pe 17 octombrie 2026 în centrul Bucureştiului, organizator fiind Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS).