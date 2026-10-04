Dornice să ajungă faimoase online, două eleve de clasa a cincea s-au filmat chiar în sala de clasă, culmea, de faţă cu profesorul.

Asta deşi, legea interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor. În timp ce minutele se scurg, cadrul didactic încearcă să oprească transmisia. Se loveşte în schimb de un refuz categoric.

Incidentul a strâns reacţii pe reţelele sociale

Şocant, incidentul a strâns zeci de aprecieri şi sute de urmăritori pe reţelele sociale. În timp ce conducerea unităţii şcolare din Orăştie întârzie cu un răspuns, pe fir a intrat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

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Imagini filmate într-un liceu din Orăștie au stârnit reacții puternice. Un grup de eleve s-ar fi filmat în timpul orei de istorie, în timp ce făceau un live pe rețelele sociale. În loc să fie atente la lecție, tinerele folosesc un limbaj vulgar, adresează injurii, ascultă muzică la o boxă portabilă și spun că nu au de gând să scrie sau să învețe.

Imaginile readuc în discuție disciplina din școli și ridică o întrebare pentru părinți: câtă autoritate mai are profesorul în sala de clasă și unde sunt trasate limitele, potrivit ImpactînGorj.