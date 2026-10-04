Într-o zonă pitorească din peninsula Istria, Croația, se află Hum, o localitate cunoscută drept "cel mai mic sat din Europa".

Legenda bizară a celui mai mic sat din Europa. Deși e minuscul, ar fi fost "construit de uriași" - ProfiMediaImages

Așezarea medievală are doar câteva zeci de locuitori permanenți, dar atrage turiști datorită istoriei, arhitecturii și a tradițiilor păstrate de-a lungul secolelor.

Un sat cu doar câteva zeci de locuitori

Hum se află în nord vestul Croației, în regiunea Istria. Localitatea este extrem de mică, iar populația sa este estimată la doar câteva zeci de suflete.

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Localitatea este înconjurată de peisaje rurale și dealuri și păstrează în mare aspectul unei vechi așezări medievale.

Străzi înguste și clădiri de piatră

Centrul localității este format dintr-un număr redus de străzi, clădiri istorice și ziduri de apărare.

Accesul în oraș se face printr-o poartă, iar în interior pot fi observate construcții din piatră care păstrează arhitectura tradițională a regiunii.

Dimensiunile reduse ale localității fac ca principalele obiective să poată fi vizitate într-un timp scurt. Pentru turiști, însă, principalul punct de atracție este atmosfera medievală și faptul că Hum a reușit să își păstreze identitatea.

Legenda uriașilor care au construit satul

Hum are și o legendă locală legată de originile sale.

Potrivit tradiției, localitatea ar fi fost construită de uriași cu pietrele rămase după ridicarea altor așezări din Istria.

Povestea face parte din folclorul local și nu reprezintă o explicație istorică. Cu toate acestea, legenda a contribuit la notorietatea turistică a localității.

De ce este Hum atât de atractiv

Hum nu oferă atracțiile unui mare oraș. Nu are bulevarde aglomerate, centre comerciale sau muzee. Dar este - practic - un muzeu în aer liber. Turiștii vin pentru peisaje și atmosferă.

Titlul de cel mai mic oraș e totuși o controversă

Există și o precizare importantă. Titlul de "cel mai mic oraș/sat" nu este o categorie internațională cu un clasament oficial.

Diferite localități au revendicat această titulatură în funcție de criterii precum suprafata, statutul administrativ sau numărul de locuitori.

În cazul Hum, combinația dintre populația redusă, dimensiunea localității și statutul său istoric a contribuit la consacrarea acestei denumiri.