Şeful ANAF: Gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la GAP-ul de TVA

Gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, a afirmat șeful ANAF. Adrian Nica a mai precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că datele care se folosesc în discuţia despre slaba colectare a TVA sunt cele raportate pentru anul 2022.

"Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de GAP-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană", a explicat şeful ANAF, Adrian Nica.

El a precizat că "este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum".

"Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica", a spus şeful ANAF. "Asta contează la GAP-ul de TVA în România?", a întrebat moderatorul. "Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA", a răspuns şeful ANAF.

În 2022, România a avut cel mai mare GAP de TVA din UE

GAP-ul de TVA reprezintă diferenţa dintre cât TVA ar trebui să încaseze statul (conform legislaţiei fiscale) şi cât TVA încasează efectiv

Potrivit specialiştilor, este un indicator folosit pentru a măsura frauda fiscală, evaziunea fiscală (TVA neplătit), insolvenţele şi erorile administrative.

