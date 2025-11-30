Șeful ANAF: "Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele"

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat într-un interviu difuzat duminică seară că raportul privind încasările de la marii contribuabili, solicitat imediat după preluarea mandatului, "nu face cinste" instituției, motiv pentru care nu poate fi făcut public. Întrebat despre descoperirea unui "pește mare”, Nica a afirmat că Fiscul nu urmărește astfel de ținte, dar că este mulțumit de rezultatele controalelor din ultimele luni.

Şeful ANAF, Adrian Nica, a fost întrebat, într-un interviu difuzat de Antena 3 duminică seară, dacă atunci când a preluat funcţia a cerut subalternilor săi un raport privind încasările fiscului de la marii contribuabili.

"Doamnă, am cerut, dar nu ne face cinste, nu pot să spun cifrele", a răspuns Adrian Nica.

Totodată, acesta a fost întrebat dacă de la preluarea de către el a conducerii ANAF, instituţia a descoperit vreun "peşte cu adevărat mare".

"Nu m-am gândit la ce înseamnă peşte mare, în primul rând. Pot să vă spun că, în perioada de când eu sunt preşedinte ANAF, pe acţiunile pe care le-au întreprins colegii mei, eu am fost mulţumit de rezultate. Nu ţintim neapărat un peşte mare", a răspuns Adrian Nica.

Şeful ANAF dă asigurări că la nivelul instituţiei pe care o conduce nu există o listă de firme pe care inspectorii fiscali să nu o controleze.

"Pentru a întări faptul că nu există o listă, vă spun că astăzi ANAF are în lucru controale la 510 companii, toate mari contribuabili, şi pentru a avea un control echidistant, acest control este făcut de structurile teritoriale, deoarece structura de mari contribuabili are insuficienţi oameni pentru a duce o astfel de acţiune. Eu vă promit că la finalul acestei acţiuni o să vă publicăm rezultatele", a spus şeful ANAF.

