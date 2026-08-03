Camera Deputaților se reunește, în această săptămână, în sesiune extraordinară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte legislative, inclusiv noua inițiativă privind integritatea, redepusă de PNL și USR după ce forma anterioară a legii, considerată un jalon în PNRR, a fost respinsă de Senat. Deputații urmează să dea votul final asupra proiectelor miercuri.

Sesiune extraordinară la Camera Deputaţilor, săptămâna aceasta. Legea ANI, redepusă de PNL și USR - arhivă

Potrivit ordinii de zi aprobate de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, între orele 12,00 - 16,00, luni, se vor reuni comisiile pentru dezbaterea proiectelor, urmând ca plenul să înceapă la ora 16.00, potrivit News.ro

Marţi vor avea loc doar şedinţe ale comisiilor, iar miercuri, de la ora 12,00, va avea loc şedinţa de plen în care se va da vot final pe proiectele de lege. Joi, deputaţii vor lucra în comisii.

Pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaţilor se află Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată în acest caz.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, pe agendă se mai află şi iniţiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat vineri că Legea ANI, respinsă în urmă cu o zi după ce PNL şi USR au reclamat introducerea unor amendamente neconstituţionale, a fost redepusă la Parlament.

"Este un proiect pro-transparenţă şi care respectă Constituţia", afirmă Abrudean, cerând "PSD şi aliaţilor săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituţionale".