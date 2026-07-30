Strategia blocată din PNRR care poate costa România 972 de milioane de euro. Apel urgent către Parlament

România riscă penalităţi de peste 972 de milioane de euro dacă nu adoptă până la 31 august 2026 Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii. Coaliţia Natura 2000 cere Parlamentului şi Guvernului să urgenteze documentul, jalon obligatoriu în PNRR, şi avertizează că blocajul ar afecta întreaga economie, nu doar sectorul de mediu.

Într-un comunicat remis joi Agerpres, Coaliţia atrage atenţia asupra faptului că România găzduieşte o diversitate biogeografică excepţională la nivel european: cele mai importante populaţii de carnivore mari de pe continent, suprafeţe extinse de pajişti seminaturale cu înaltă valoare naturală şi o reţea vastă de zone umede şi păduri virgine sau cvasivirgine, în special în Carpaţi.

Aliniere la standardele internaționale și europene

"Biodiversitatea nu înseamnă doar protejarea speciilor sau a habitatelor, ci şi infrastructura naturală de care depind direct economia şi viaţa de zi cu zi a românilor: păduri ce reduc riscul de inundaţii, polenizatori fără de care agricultura ar pierde miliarde, ecosisteme care asigură apă potabilă şi susţin turismul local. Strategia nu este un document pentru protecţia naturii de dragul naturii, ci un instrument pentru gestionarea acestui capital natural - o infrastructură care, lăsată nefuncţională, ne face mai vulnerabili la secetă, inundaţii şi costuri economice tot mai mari. Un asemenea patrimoniu natural necesită un cadru de protecţie unitar, modern şi previzibil, iar Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii 2026-2030 este exact acest instrument", se arată în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit sursei citate, strategia asigură: coerenţă şi conformitate internaţională - un cadru aliniat la responsabilităţile asumate de România prin Convenţia privind Diversitatea Biologică şi la direcţiile Cadrului Global pentru Biodiversitate Kunming-Montreal, precum şi la Strategia UE privind Biodiversitatea pentru 2030, reflectând angajamentul ţării noastre de a contribui la oprirea şi inversarea pierderii biodiversităţii până în 2030; o abordare adaptată realităţii naţionale, capabilă să menţină funcţionalitatea ecosistemelor, să sprijine practicile agricole şi silvice favorabile biodiversităţii, să asigure utilizarea durabilă a resurselor naturale şi să recunoască rolul comunităţilor locale în conservarea patrimoniului natural, dar şi restaurare activă, nu doar conservare pasivă.

Restaurarea ecosistemelor, o prioritate strategică

Astfel, strategia nu se limitează la protejarea ariilor deja desemnate, ci vizează refacerea ecosistemelor degradate şi a coridoarelor ecologice, esenţială pentru a contracara degradarea şi fragmentarea habitatelor provocate de schimbările de utilizare a terenurilor, infrastructura de transport, expansiunea urbană şi intervenţiile asupra cursurilor de apă.

În plus, strategia implică şi integrare sectorială - conservarea şi restaurarea biodiversităţii sunt integrate în politicile majore privind agricultura, silvicultura, gospodărirea apelor, energia şi transporturile, astfel încât impactul antropic să fie evaluat riguros încă din faza de planificare a proiectelor.

Dincolo de miza ecologică, adoptarea Strategiei reprezintă un jalon obligatoriu asumat de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (Jalonul 31). Neîndeplinirea acestui angajament până la 31 august 2026 atrage penalităţi financiare estimate la peste 972 de milioane de euro - bani care ar afecta întreaga economie a ţării, nu doar sectorul de mediu, atrage atenţia Coaliţia Natura 2000.

Apel la responsabilitate și adoptare rapidă

"Federaţia Coaliţia Natura 2000 România nu ia poziţie cu privire la disputele instituţionale care au dus la retragerea Hotărârii de Guvern din 23 iulie. Ceea ce ne preocupă este consecinţa practică: în lipsa unui cadru strategic aprobat, România riscă să menţină un domeniu esenţial - conservarea biodiversităţii - într-o zonă nedefinită, fără priorităţi clare de acţiune şi fără finanţare corespunzătoare, exact în perioada în care presiunile asupra ecosistemelor naturale sunt tot mai mari. Solicităm Parlamentului adoptarea rapidă a proiectului de lege depus la Senat, în forma convenită cu Comisia Europeană, fără amendamente care să-i dilueze conţinutul sau să pună în pericol jalonul asumat. Solicităm totodată tuturor instituţiilor implicate să trateze acest subiect cu responsabilitatea pe care o merită un patrimoniu natural unic în Europa. Strategia nu este o frână pentru dezvoltare, ci un set de reguli prin care economia românească se poate dezvolta împreună cu mediul, nu pe seama lui", se menţionează în comunicat.

Federaţia Coaliţia Natura 2000 România reuneşte peste 20 de organizaţii neguvernamentale active în domeniul protecţiei naturii, conservării biodiversităţii şi implementării reţelei Natura 2000 în România.