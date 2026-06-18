Să nu mai cauți niciodată un șezlong liber pe plajă. Este promisiunea administratorilor care vând acum abonamente pentru întreaga vară. Iar pentru cei care nu vor să scoată bani în plus din buzunar, au pregătit și alte surprize. Am făcut şi calcule ca să vedem cât ar economisi un turist dacă ar merge toată vara la plajă, de patru ori pe săptămână.

Un tânăr și-a făcut deja calculele pentru vară. A plătit un abonament pentru șezlong, iar acum poate veni la plajă ori de câte ori dorește, fără să mai caute un loc liber în zilele aglomerate.

"Am făcut deja, am făcut pentru copil ca să vină să doarmă pe plajă. Să îşi facă somnul de prânz, că e aerul curat vara", a spus un turist.

Abonamentele sunt valabile 15 săptămâni şi costă 600 d elei pe sezon. La un calcul simplu însemană o economie de 1.200 de lei pentru cei care ajung la plajă de cel puţin patru ori pe săptămână.

Articolul continuă după reclamă

"Am avut anul trecut abonament la şezlong. Vii, te aşezi. Mai ales dacă vii în fiecare zi sau de două trei ore pe săptămână, da, chiar este profitabil", a spus o turistă.

"Oaspeţii care doresc să opteze pentru această variantă se pot bucura de acces la şezlong în orice zi a săptămânii şi se pot aşeza în orice zonă doresc", a precizat Iulia Damășaru, administrator plajă.

Iar dacă toate șezlongurile sunt deja ocupate la sosirea lor, administratorii scot unul special, păstrat pentru clienții fideli.

"Abonamentele le-am făcut la cererea câtorva clienţi. Unde găsim şezlong liber, acolo clientul îşi poate alege dintre toate pe care le avem aşezate pe plajă", a explicat Mihai Popazu, administrator plajă.

"Pot să vin de fiecare dată la mare, să mă umplu de vitamina D3, să înot puţin, să înot armonios. Ar fi mult mai avantajos pentru mine", a spus o turistă.

Ca să atragă și mai mulți clienți, administratorii de plajă au copiat modelul din Grecia.

Un frappe, o apă sau orice altă consumaţie de la bar de 50 de lei vă aduce un şezlong gratuit pe plajă. Este una din noile strategii ale administratorilor pentru a-i face pe turişti să petreacă cât mai mult timp la mare.

"Aceştia pot consuma orice de la bar - ape, sucuri, chiar şi îngheţate şi primesc un şezlong gratuit. Sunt foarte încântaţi de ofertă", susţine Cristiana Macovei, administrator plajă.

"Mi se pare super ok, adică, practic noi oricum consumăm de la bar, deci practic e win-win pentru toată lumea", a spus o turistă.

Vârful sezonului pe litoralul românesc este înregistrat de obicei între 15 iulie și 1 septembrie.