Și ponturi pentru alegerea casei, și cadou de casă nouă? Descoperă Black Friday pe homeZZ

Ești în căutarea unei case? Suntem aici pentru tine cu oferte de la proprietari și profesioniști, dar și cu promoții de Black Friday și cu ponturi relevante în alegerea casei potrivite.

Deși este, pentru cei mai mulți dintre noi o alegere unică în viață, alegerea casei este una rațională, nu emoțională, pentru că implică multe criterii relevante pentru confortul tău zilnic. Așa că ne dorim să te ajutăm să iei decizia corectă pentru tine. Iată câteva trucuri și întrebări la care să găsești răspunsuri dacă ești în căutarea casei perfecte:

1. Verifică foarte bine starea proprietății

Este important ca la vizionare să acorzi atenție detaliilor care pot ascunde costuri viitoare considerabile:

Articolul continuă după reclamă

Izolație și eficiență energetică – întreabă despre costurile de încălzire și gradul de izolare.

Structură și instalații – verifică eventuale fisuri, umezeală, mucegai, instalații sanitare și electrice vechi.

Zgomot / vecinătate – testează nivelul de zgomot la diferite ore și verifică reputația zonei.

2. Analizează documentele juridice

O proprietate trebuie să fie intabulată, fără sarcini sau litigii. Poți cere extras de carte funciară, acte de proprietate și, dacă e cazul, autorizații pentru modificările interioare. Te poate ajuta un notar sau un specialist imobiliar să eviți surprizele neplăcute.

3. Informează-te despre costurile reale

Este indicat să te informezi și despre celelelate costuri, nu doar despre prețul de vânzare, așa că ia în calcul:

întreținerea lunară,

fondul de reparații (în cazul apartamentelor),

taxele locale,

viitoarele renovări necesare.

Astfel te vei orienta mai bine, având o imagine completă asupra investiției totale.

4. Negociază eficient prețul

Începe cu o bună informare despre prețurile reale din zonă. Argumentele bazate pe date fac discuția mai obiectivă.

Fii un cumpărător pregătit. Dacă ai finanțarea aprobată sau disponibilă îl poți convinge pe vânzător mai rapid să negocieze prețul.

Pornește cu o ofertă rezonabil mai mică. O reducere moderată deschide negocierea fără a crea tensiuni.

Este bine să ai alternative. Dacă vânzătorul simte că ești dispus să renunți, îți crește puterea de negociere.

Pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case de la profesioniști imobiliari sau direct de la proprietari ca să te poți decide rapid dacă vrei să cumperi în această perioadă.

Cumperi casă? De Black Friday, pe homeZZ te așteaptă multe bucurii.

CADOUL de 2.000 lei poate fi al tău dacă găsești casa ta pe homeZZ și dacă o cumperi printr-un credit imobiliar. Ce ai de făcut?

Creează un cont pe https://homezz.ro/.

Începe căutarea casei în categoria preferată garsoniere, apartamente, case sau chiar terenuri și contactează proprietarii sau agenții imobiliari în vederea vizionării (și a cumpărării).

Te vei înscrie astfel la tombolă, iar după extragere, dacă ești câștigător, te contactam în vederea validării eligibilității tale, respectiv confirmarea primirii premiului.

Așa că nu mai aștepta și începe acum, aici căutarea casei tale.

În plus, primești GRATUIT Asigurarea PAD la achiziționarea unui pachet de asigurare locuință. Ce ai de făcut?

Pentru a beneficia de ofertă, accesează pagina campaniei și înscrie-te în formular pentru a fi contactat - intră aici.

Campanie Black Friday homeZZ ți se potrivește și dacă vinzi sau închiriezi o proprietate.

Iată oferta homeZZ pentru tine: beneficiezi de 50% REDUCERE la publicare și promovarea anunțului tău.

Campania este valabilă până pe 30 noiembrie, așa că nu mai aștepta, intră aici și adaugă anunțul tău câștigător.

Profesionist imobiliar?

Alege promovarea inteligentă pe homeZZ, cu reduceri de 50% la pachetele de anunțuri, promovări bonus sau pachete de promovare la prețuri avantajoase

Nu uita, campania este valabilă în perioada 3-30 noiembrie.

Până atunci, pe homeZZ, platforma imobiliară unde vinzi, cumperi și închiriezi proprietăți, găsești super oferte, indiferent de obiectivul tău.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰