Au fost din nou proteste violente în Europa. Franța a trecut prin așa-numita Sâmbătă Neagră, cu străzi ocupate de protestatari și confruntări violente cu forțele de ordine. Aproape o mie de oameni au fost reținuți, iar sindicatele spun că 800.000 de oameni au ieșit în stradă în toată țara. La Paris, protestul s-a transformat într-o luptă de stradă cu poliția și jandarmii. Iar forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Guvernul a mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi, unități de elită, vehicule blindate și elicoptere. Totul, ca să facă față manifestanților. Criza nu s-a încheiat însă odată cu dispersarea mulțimii. Urmează noi proteste, inclusiv o grevă generală anunțată pentru 5 noiembrie.

Din Paris până în Marseille, Bordeaux, Lyon și Strasbourg, toată Franța s-a transformat într-un câmp de luptă.

După o zi aparent pașnică, protestatarii au început să își arate furia spre lăsarea serii. Manifestanții au aruncat cu stâlpii de iluminare și s-au apărat cu grilaje în fața jandarmilor. Mulți au purtat măști ca să se protejeze de gazele lacrimogene.

Pentru a face față valurilor de tineri, jandarmii au scos inclusiv tunurile cu apă la înaintare.

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"Am scris 'Libertate, egalitate, fraternitate'. Când se va întâmpla? Pentru că, de fapt, deocamdată, acest motto înseamnă doar niște cuvinte"

"Este doar un abuz de putere, în opinia mea", spun francezii.

În Lyon, al treilea cel mai mare oraș din Franța, tensiunea a fost uriașă.

În portul Marsiliei, în sudul țării, pubele de gunoi au fost incendiate, petarde au fost aruncate în stânga și-n dreapta, iar străzile au fost blocate cu tablă.

"Cred că principala problemă cu elevii de liceu – care ne-au dat din nou putere, pentru că ei sunt cei care ne dau puterea să luptăm – este de fapt o luptă de clasă. Asta e tot", spun oamenii.

Piața Bursei din Bordeaux a fost și ea scena revoltei. Locul a fost învăluit în fum din cauza gazelor folosite de autorități. Magazinele din Galeriile Lafayette au fost și ele vandalizate.

"Al Doilea Act", așa cum a fost numită mișcarea, a fost un succes, potrivit organizatorilor. Nu au fost raportate victime, însă numărul răniților crește de la o oră la alta. Aproximativ 400.000 de oameni au protestat în toată Franța, potrivit ministrului de Interne, însă sindicatele au estimat numărul la aproximativ 800.000.

Scenariu tras la indigo la Roma

La Roma, scenariul a fost tras la indigo. Manifestanții au forțat inclusiv intrarea în Colosseum, dar au fost opriți de personalul de securitate. Violențe au fost și în Torino, unde protestatarii au fost puși la pământ de jandarmerie.

Jandarmii, atacați cu pietre în Albania

În capitala Albaniei, protestatarii au atacat forțele de ordine cu pietre. Jandarmii s-au apărat cu scuturi și cu tunuri de apă.

Dezastru a fost și pe străzile din Bruxelles. Și peninsula Iberică a luat foc. În Barcelona, vitrinele magazinelor au fost sparte, iar marfa din interior distrusă.

De cealaltă parte a peninsulei, la Lisabona, oamenii au ales să își ceară drepturile într-un mod pașnic. Vor un trai mai bun și retragerea proiectului de lege care facilitează evacuările și elimină plafonarea chiriilor.