Au intrat cu puşti automate şi au fugit pe motociclete. Jaf ca-n filme la un magazin de diamante din Paris

Jaf copiat din filme în centrul Parisului. Patru indivizi înarmați cu arme automate de tip Kalașnikov au jefuit azi dimineață un magazin de bijuterii De Beers, unul dintre cele mai cunoscute branduri de diamante din lume. Atacul a avut loc chiar în Place Vendôme, una dintre cele mai exclusiviste zone din capitala Franţei.

Magazinul de diamante De Beers din Paris - Profimedia

În jurul orei 11:15, patru indivizi cu fețele acoperite, înarmați cu arme de foc de tip pușcă automată (Kalașnikov), au pătruns în magazin. Lovitura a durat doar câteva minute, iar suspecții au fugit pe două motociclete, fără să fie urmăriți de poliție, scrie Reuters.

Deși hoţii au amenințat cu armele, nu au tras niciun foc. Nimeni nu a fost rănit, dar angajații au suferit atacuri de panică.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanții De Beers au anunțat că vor coopera cu poliția și că magazinul va rămâne închis până la noi ordine.

Inaugurat în ianuarie 2026, magazinul este situat pe Rue de la Paix, în apropiere de Place Vendôme, una dintre cele mai exclusiviste zone din Paris, renumită pentru magazinele marilor case de bijuterii și produse de lux. Valoarea prejudiciului nu este cunoscută deocamdată.