Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi

Mastica, rășina extrasă din arborele de mastic, este un produs unic în lume, care se obține exclusiv în sudul insulei grecești Chios. Deși arborele crește și în alte regiuni, doar aici produce celebra "lacrimă" folosită în medicină, cosmetică și gastronomie.

Chios. O insulă care miroase a rășină și a istorie. Aici, pe coastele bătute de soare, crește singurul copac din lume care oferă masticul veritabil.

În sudul insulei Chios sunt cei mai mulți copaci de mastic din lume. Pe insulă sunt peste trei milioane de arbori. Rășina lor, numită și "lacrimile din Chios", este adunată manual, apoi folosită pentru medicamente sau pentru o băutură alcoolică aromată, care mai apoi ajunge la export în toată lumea.

Procesul este simplu. Totul începe cu o rană provocată voluntar în trunchiul arborelui. "Așadar, aici zgâriem copacul și de acolo începe să "plângă" și să picure mastică, iar după ce este zgâriat, copacul începe din nou să închidă acea rană. Este un copac magic, așa cum îl numim noi. Există o tehnică specială pentru a zgâria copacul.

Trebuie să menționez că această procedură începe din iunie, când zgâriem copacul, dar este un proces care durează tot anul, pentru că trebuie să curățăm terenul și începem să colectăm din august, pas cu pas până în octombrie, noiembrie, iar după noiembrie începem să îl curățăm", explică Georgios Christakis, viceprimar pentru turism şi sport.

Pentru a păstra puritatea rășinii, solul de sub arbori este pregătit cu grijă înainte de recoltare. Aruncăm pământ alb în jurul copacului, iar pe acel pământ picură mastică. Ajută lacrima să nu se lipească de pământ. Iar când zbori deasupra insulei Chios, vara vei vedea sute de copaci albi pe câmpuri.

"Umiditatea și schimbările climatice distrug și ele mastica, iar vara ne rugăm să nu plouă, pentru că ploaia distruge mastiha. Este un produs 100% natural", mai spune Georgios Christakis.

Chiar dacă tehnologia a avansat, curățarea și sortarea rămân procese manuale. "Nu este ca în cazul altor copaci. În acest caz, produsul este rezultatul acțiunii omului. Aceasta este separarea masticăi. Apoi ajung pe masă și femeile încep bucată cu bucată să verifice dacă totul este curat", spune directorul muzeului local.

Efortul localnicilor este răsplătit de cererea uriașă de pe piața internațională, în special în domeniul farmaceutic. "Beneficiile sunt foarte multe. Din mastică facem produse medicinale, produse pentru îngrijirea pielii, creme. De asemenea este folosită și în patiserie, dar cred că cele mai multe utilizări sunt în medicină. Este foarte bună pentru stomac și are foarte multe întrebuințări", mai spune Christakis.

Fie că devine un digestiv rafinat sau un tratament natural, această rășină rămâne semnătura inconfundabilă a insulei Chios.

