Dacă v-ați planificat deja vacanța în Grecia, Bulgaria sau Turcia și intenționați să călătoriți cu mașina personală sau cu una închiriată, este important să fiți foarte atenți la regulile din aceste țări.

Chiar dacă în România avem certitudinea că respectăm legea, în străinătate multe dintre reglementări, despre care unii turiști nici măcar nu știu că există, pot deveni motiv de amendă. Astfel, unii se întorc acasă cu pagube de zeci sau chiar sute de euro, în funcție de gravitatea abaterii. Chiar și trusa de urgență din mașină poate atrage sancțiuni. În Grecia, de exemplu, autoritățile rutiere au decis modificarea conținutului obligatoriu al unei astfel de truse.

"Bandaje, tifon, comprese sterile, mănuși chirurgicale, o foarfecă..." La prima vedere, pare că este vorba despre toate obiectele necesare unei truse de prim ajutor, pe care ar trebui să o avem în mașină. Într-adevăr, sunt suficiente pentru a nu fi sancționați de polițiștii rutieri. Însă situația se schimbă radical în momentul în care trecem granița. În Grecia, de exemplu, o destinație preferată de mulți români în perioada verii, autoritățile au decis ca trusa de urgență auto trebuie să fie mult mai bogată.

"Trusa de prim-ajutor pe care o avem în autoturism trebuie să fie, în primul rând, valabilă. Când călătorim într-o țară străină trebuie să ne conformăm. Ca să nu avem probleme de amenzi", spune Ciprian Tudorache, specialist auto.

Ce trebuie să avem în maşină când mergem în Grecia

Pe lângă trusa standard valabilă în România, în Grecia sunt obligatorii și alte echipamente suplimentare, precum o pătură izotermică de supraviețuire, măști de protecție de diferite tipuri, dar și un ghid de prim ajutor. În total, 16 elemente obligatorii.

Pe site-urile și în magazinele de specialitate, o astfel de trusă de urgență auto ajunge să coste între 100 și 150 de lei. Și îndeplinește toate condițiile prevăzute de normele internaționale.

Costul acestor echipamente este mult mai mic decât amenzile, care pot ajunge între 30 și 50 de euro. Legea privind noua trusă ar urma să intre în vigoare la jumătatea lunii iunie. Situațiile în care turiștii români sunt luați prin surprindere de regulile autorităților din țările pe care le vizitează nu sunt deloc izolate. În fiecare an, sute de români sunt sancționați pentru legi pe care le încalcă... fără să știe măcar de existența lor.

Amenzi de până la 350 de euro

"Înainte de a porni la drum este foarte important să subliniem tradițiile și, mai ales, legile destinațiilor în care mergem. Toate aceste reguli încălcate pot distruge vacanța", spune Florin Ionescu, consultant turism.

Tot în Grecia, de exemplu, unele încălcări ale Codului Rutier sunt sancționate mult mai dur decât în România. Șoferii care fumează în mașină în prezența unui copil riscă amenzi de până la 3.000 de euro. Pentru depășirea vitezei sau parcare ilegală, sancțiunile variază între 40 și 80 de euro. Iar în cazul celor prinși fără centură de siguranță sau folosind telefonul la volan, amenzile pot ajunge până la 350 de euro.

