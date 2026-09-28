Tensiunea mare nu mai este de mult doar o problemă a bunicilor sau a adulților copleșiți de stresul zilnic. Realitatea din spitale arată că tot mai mulți copii și adolescenți ajung la Urgențe cu valori alarmante ale tensiunii arteriale. Din păcate, cifrele sunt de-a dreptul îngrijorătoare și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți părinții. Doar la Spitalul de Urgență pentru Copii "Marie Curie" din Capitală, medicii investighează zeci de astfel de cazuri în fiecare lună. Iar un studiu recent vine cu o statistică neagră: 1 din 13 copii din București suferă de hipertensiune. Boala evoluează fără să aibă vreun simptom. Copilul pare perfect sănătos, energic, dar în interior organismul lui suferă. Noi ne dăm seama abia când e prea târziu și apar complicațiile.

La doar 6 ani, acest copil are o tensiune uriașă, pe care chiar și un adult ar suporta-o greu. Din păcate, cazul lui nu este singurul. Spitalul "Marie Curie" este locul unde ajung printre cele mai grele urgențe pediatrice din toată țara.

"Fiind un spital de urgență, majoritatea celor care vin aici vin cu valori foarte mari ale tensiunii arteriale ca urgențe, descoperiți sau imposibil de tratat, sau rezistenți la tratament", spune Elena Cinteza, medic primar cardiologie pediatrică.

Un studiu făcut pe 5.000 de copii din București și Ilfov ne arată cifre îngrijorătoare: 7,4% dintre ei au tensiune mare. Adică 1 copil din 13! În Europa, principala cauză la adolescenți este obezitatea și lipsa de mișcare. În România însă, avem puține date și foarte puține spitale specializate.

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De multe ori, tensiunea mare apare din cauza altor boli, cum ar fi problemele la rinichi sau la vasele de sânge. Pericolul cel mare este că această boală nu doare.

"Majoritatea formelor de hipertensiune sunt asimptomatice. Copiul respectiv nu are niciun simptom. Poate să facă și sport de performanță și să fie asimptomatic. Rare ori se poate plânge de dureri de cap, de greață, vărsături. Excepțional, debutul poate să fie cu stare de rău convulsiv. Coma", spune Elena Cinteza, medic primar cardiologie pediatrică.

Aproximativ 15 copii și adolescenți ajung în fiecare an pe masa de operații din cauza hipertensiunii. Operația durează aproximativ 30-60 de minute, iar odată ce a fost efectuată, hipertensiuinea dispare.

Medicii spun că cel mai important lucru este ca părinții să fie atenți și să le măsoare tensiunea celor mici la fiecare control.

"Este foarte bine că luăm în considerare și emoțiile copiilor. Totuși, dacă de fiecare dată tensiunea va fi peste 14-15, ar trebui să fie un semnal de alarmă", spune Elena Cinteza, medic primar cardiologie pediatrică.

Iar hipertensiunea este doar una dintre problemele pentru care aici se lucrează cu inimi de copii. La Marie Curie sunt tratate și alte boli cardiovasculare complexe. Pentru părinți, drumul până aici poate însemna sute de kilometri.

"Aici doamna doctor Cinteză ne-a descoperit problema și sincer de la Piteşti ne-a spus că nu ajungem până aici. Am ajuns aici și deja am găsit altă lume, alt mod, au fost foarte amabile.

"Are probleme cu inima, este bolnavă la inima ea și am venit să o operez, că are mici probleme la inima. Trebuia să operez mai demult, când era micuță", spune părinţii.

La nivel mondial, numărul copiilor cu hipertensiune s-a dublat în ultimii 20 de ani. În Europa, aproape 8% au valori peste normal, iar băieții sunt mai afectați. Riscul crește mai ales între 10 și 13 ani, odată cu pubertatea.