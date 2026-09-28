O mare bancă taie din privilegiile angajaţilor. Beneficiul de 26.000 de dolari, eliminat după ani de zile

Viaţa de bancher în Hong Kong vine cu tot mai puţine privilegii. Gigantul britanic HSBC renunţă din ianuarie la unul dintre avantajele oferite angajaţilor de nivel mediu şi senior: banca suporta jumătate din taxa de înscriere la cluburi exclusiviste.

HSBC renunţă la unul dintre beneficiile oferite bancherilor săi din Hong Kong, în cadrul unei ample revizuiri a pachetului de avantaje acordat angajaţilor. Din ianuarie, banca nu va mai suporta o parte din costul înscrierii în cluburile private pentru angajaţii de nivel mediu şi pentru cei aflaţi pe poziţii superioare.

Până acum, HSBC acoperea 50% din taxa de înscriere la un club din Hong Kong, în limita a 200.000 de dolari Hong Kong, adică aproximativ 26.000 de dolari americani. Angajaţii au fost informaţi despre schimbare printr-un e-mail transmis joi, potrivit unor persoane familiarizate cu situaţia.

Ce sunt cluburile private din Hong Kong

Cluburile private au o tradiţie îndelungată în Hong Kong şi sunt folosite atât pentru întâlniri de afaceri, cât şi pentru petrecerea timpului liber alături de familie. Pentru bancherii HSBC, plata unei părţi din taxa de înscriere era unul dintre beneficiile menite să facă pachetul de angajare mai atractiv.

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Potrivit surselor citate de Financial Times, HSBC încearcă astfel să apropie beneficiile oferite angajaţilor săi din Hong Kong de cele acordate la Hang Seng, banca locală pe care HSBC a preluat-o integral în acest an, într-o tranzacţie de 14 miliarde de dolari.

Bancherii seniori vor păstra în continuare anumite beneficii legate de cluburi. În acelaşi timp, banca susţine că reducerea unor avantaje îi va permite să îmbunătăţească asigurările de viaţă şi de sănătate oferite angajaţilor.

Nu este singurul beneficiu care dispare

Săptămâna trecută, HSBC a anunţat că noii bancheri angajaţi în Hong Kong nu vor mai primi subvenţii pentru taxele şcolare ale copiilor, un avantaj care putea ajunge până la 38.000 de dolari pe an.

Schimbările fac parte dintr-un proces mai amplu de restructurare început de HSBC după preluarea funcţiei de CEO de către Georges Elhedery, în 2024. Banca şi-a redus operaţiunile în mai multe zone şi a renunţat la unele activităţi de pe pieţele din Statele Unite şi Europa.