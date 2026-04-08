Statul primeşte tot mai puţin bacşiş. După trei ani de la introducerea "ciubucului" pe nota de plată, sumele declarate la ANAF sunt mult sub așteptările Guvernului. În 2025, Fiscul a încasat aproape 30 de milioane de lei, de trei ori mai puțin decât estimările inițiale. Explicaţiile? Pe de o parte oamenii nu-şi mai permit să fie prea generoşi cu personalul, pe de altă parte cei care lasă "tips" dau bani cash, nu pe card.

de Georgiana Pocol

la 08.04.2026 , 20:48

Nu mai e ca înainte: bacșișul scade de la o lună la alta. O recunosc ospătarii, o văd şi guvernanţii.

"Depinde de persoane și depinde foarte mult și de zile. De obicei, în timpul weekend-ului mai sunt persoane care lasă", explică un ospătar.

"E destul de greu cu tips-ul pe card în ultima perioadă, nu prea mai lasă lumea. Nu știu, nu mai lasă în general, adică nu contează dacă e cash sau card", explică un alt ospătar.

29 de milioane de lei a încasat statul din bacsișul declarat de restaurante în 2025, cu 5 milioane mai puțin decât în anul precedent și de trei ori mai puțin decât se așteptau autoritățile atunci când a fost promulgată legea.

Guvernul estima atunci o sumă încasată anual de aproximativ 90 de milioani de lei.

Patronii din Horeca spun că măsurile de austeritate din 2025 s-au resimţit din plin în restaurante. Au avut mai puțini clienți iar încasările mult  mai mici.

"Evident, ne așteptam la sume mai mari și noi cei din Horeca și statul român să fie colectate an de an. Trebuie să ținem cont că anul 2025 a fost un an dificil pentru Horeca. Deci este normal să se încaseze mai puțin pentru că și vânzările în Horeca au fost mai mici", explică Dragoş Petrescu, reprezentant Horeca.

Iar bacșișul proportional cu vânzările. Ospătarii spun că înainte puteau câștiga înca un salariu din ce le lăsau clienţii. Acum bacșișul reprezintă cel mult o treime din veniturile lunare.

"Nu, undeva la 20%, 20-30% din venitul lui lunar", explică un ospătar.

"Foarte puțin, foarte puțin. Nu știu. Da, mult mai puțin decât înainte. S-a înjumătățit", explică un alt ospătar.

"Din punctul meu de vedere, nu ajută. Sunt unele localuri în care tipsul pe card se plătește la sfârșit de săptămână, nu se dă în aceiași zi. Și nu ajută, probabil omul respectiv care are nevoie de bani în ziua respectivă nu beneficiază de el", explică un alt ospătar.

Un client mulţumit plăteşte în medie cu 10% mai mult decât scrie pe nota de plată. Suma încasată ca bacșiș este impozitată de stat cu 10%.

