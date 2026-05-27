Cum va schimba inteligenţa artificială industria consultanţei. Era giganţillor, ameninţată

Inteligenţa artificială ar putea schimba complet industria consultanţei, arată o analiză publicată de Financial Times. Piaţa este dominată de zeci de ani de un grup restrâns de giganţi precum Deloitte, PwC, EY şi KPMG, cunoscuţi ca Big Four. Sunt companii cu sute de mii de angajaţi care se bazează pe consultanţi juniori pentru muncă de analiză, documentare, prezentări şi rapoarte, adică exact tipul de activităţi care pot fi făcute foarte rapid cu AI. Acum, hegemonia lor riscă să fie pusă în pericol de competitori mici, dar bine finanţaţi.

Modelul clasic al consultanţei se va schimba radical în următorii ani, susţin numeroşi experţi din domeniu, citaţi de Financial Times. Integrarea instrumentelor AI în industrie presupune mai puţini angajaţi, mai multă automatizare, echipe mai mici şi un accent mai mare pe expertiză specializată şi rezultate, nu pe ore facturate, potrivit analizei.

Sarcinile armatelor de juniori pe care se bazează marile companii, de la Deloitte, PwC, EY şi KPMG, la McKinsey & Company sau Boston Consulting Group, pot fi preluate şi făcute mai rapid de AI. Este vorba despre documentare, analize, rezumate, rapoarte şi prezentări, uşor de automatizat. Astfel, firmele mici pot gestiona proiecte care înainte erau imposibil de abordat. Datorită AI-ului, firmele mici înregistrează creşteri de până la 50%, potrivit unei estimări făcute de o asociaţie din domeniu.

Dacă până acum era foarte greu să concurezi cu Big Four, acum fondurile de investiţii bagă bani în firme mai mici, iar tehnologiile AI le ajută să crească fără să angajeze armate de consultanţi.

Experţii vorbesc despre un moment de cotitură şi o furtună perfectă, adică nu se schimbă doar tehnologia, ci şi finanţarea, aşteptările clienţilor şi modul de lucru. De pildă, cel mai mare grup european de private equity a investit peste 500 de milioane de euro pentru dezvoltarea unei firme de consultanţă fiscală, WTS, care vrea să angajeze 100 de parteneri în următorii cinci ani şi să concureze direct cu Big Four.

Marile firme sunt acum presate să îşi regândească strategiile de personal şi, în unele cazuri, au început deja să elimine mii de locuri de muncă. Big Four au redus recrutările de absolvenţi în Marea Britanie, iar PwC a renunţat la 5.600 de angajaţi la nivel global anul trecut. Oficial, aceste măsuri sunt puse pe seama condiţiilor economice şi restructurărilor de rutină.

Industria pare să fi acceptat deja că o parte din modelul tradiţional de business va dispărea. "Unele activităţi vor fi afectate, fie pentru că clienţii le vor face singuri, fie pentru că nu vor mai fi relevante", a explicat Sayeh Ghanbari, şefa diviziei de consultanţă EY pentru Marea Britanie şi Irlanda.

În acest peisaj, deosebit de expuse sunt companiile cu centre offshore uriaşe şi cu joburile sunt repetitive şi standardizate, precum Accenture, care are aproape 800.000 de angajaţi în toată lumea.

Atac pe trei fronturi

AI-ul atacă modelul tradiţional de consultanţă pe trei fronturi: dependenţa de consultanţi generalişti, modelul de facturare şi structura piramidală a personalului. Clienţii folosesc tot mai des instrumente AI pentru o analiză preliminară înainte de a apela la consultanţi pentru expertiză aprofundată. "Companiile care vor avea succes în lumea AI vor fi cele foarte specializate, nu cele cu servicii generaliste", a explicat Tom Shave, de la firma de consultanţă Ryan.

AI ameninţă şi modelul economic pe care se bazează industria: facturarea în funcţie de timpul lucrat. Când un chatbot poate analiza mii de contracte în câteva minute şi poate redacta documente complexe în câteva secunde, relaţia dintre orele lucrate şi valoarea livrată nu mai funcţionează, explică FT.

Tot mai mulţi clienţi cer acum tarife legate de rezultate, nu de orele de muncă. McKinsey a lucrat doi ani pentru a schimba sistemul de remunerare al partenerilor. Aproximativ o treime din activitatea companiei este acum legată de comisioane bazate pe performanţă. În unele companii, angajaţilor nu li se mai cere să treacă în sistem câte ore au lucrat. "AI-ul provoacă serios modelul facturării la oră pe care au fost construite multe dintre firme", a punctat Tom Shave. Cele mai afectate aici par a fi firmele de audit.

Renuntarea la facturarea la oră subminează şi structura piramidală clasică, bazată pe mii de angajaţi juniori care generau profit pentru un număr redus de parteneri seniori. "Fără pontaje, întregul model de organizare îşi pierde logica. Avem structuri mult mai suple pentru că nu mai avem nevoie de armate de oameni pentru a livra proiectele", a subliniat Tom Shave.

În locul modelului "piramidă", bazat pe mulți angajați juniori și puțini parteneri la vârf, apar două variante noi. Prima este structura de tip "obelisc", cu mai puține niveluri ierarhice și mai puțină dependență de angajații juniori, deoarece AI poate prelua o parte din sarcinile repetitive. A doua este structura de tip "clepsidră", în care dispar mai ales pozițiile intermediare, pe măsură ce AI automatizează activitățile de rutină făcute de angajații de nivel mediu.

Nu toate marile companii cred că AI va duce la dispariţia modelului piramidal. Big Four şi McKinsey spun că vor continua să angajeze absolvenţi, pentru că au un rol important în formarea viitorilor consultanţi şi contabili. Problema este însă financiară: dacă firmele nu mai facturează la oră, munca juniorilor nu mai aduce aceleaşi venituri ca înainte. În plus, firmele mai mici, care folosesc AI şi au costuri mai reduse, pot cere preţuri mai mici. De aceea, modelul cu mulţi juniori devine mai greu de susţinut economic.

Totuşi, marile companii de consultanță cred că vor supraviețui și chiar vor rămâne dominante în era AI, deși piața se schimbă rapid şi va intra într-o perioadă de transformare. Mizează pe nevoia continuă de consultanți externi a marilor companii, pe avantajul banilor investiţi, pe reputație şi pe capacitatea de a gestiona proiecte foarte complexe pentru corporații.

Georgiana Dulgheru

