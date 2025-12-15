Record absolut pentru Programul Fidelis în 2025: Cât au investit românii în titluri de stat

A unsprezecea și ultima ediție din acest an a Programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 5 - 12 decembrie, a atras subscrieri de 1,49 miliarde lei, demonstrând încrederea românilor în abilitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire, a anunțat, luni, Ministerul Finanțelor, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MF, pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, investitorii au plasat un număr total de 12.724 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investiţiilor de 464,70 milioane lei şi 201,50 milioane euro.

De asemenea, Programul Fidelis a înregistrat în 2025 cea mai bună performanţă din istoria sa. Cumulând rezultatele celor 11 ediţii, inclusiv cea din decembrie, valoarea totală a subscrierilor din acest an se ridică la peste 21,1 miliarde lei, fiind cea mai mare sumă atrasă într-un singur an de la debutul programului.

"Încheiem anul 2025 cu un record absolut de la lansarea programului şi a parteneriatului cu Rock FM. Suma totală investită de români în cele 11 ediţii din acest an depăşeşte 21,1 miliarde lei, un rezultat care dovedeşte maturitatea pieţei locale. Ceea ce ne bucură în mod special la această ediţie este apetitul record pentru scadenţa de 10 ani în euro. Faptul că românii aleg să îşi plaseze economiile pe un orizont de timp atât de îndelungat este cel mai puternic vot de încredere acordat instrumentelor de economisire ale Ministerului Finanţelor. Totodată, solidaritatea donatorilor-investitori a rămas exemplară în 2025: aceştia au investit peste 1,77 miliarde lei (1.775.546.100 lei) prin 31.501 ordine, salvând vieţi şi investind în viitorul lor", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Tranşa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadenţa de 2 ani şi o dobândă de 7,55%, a atras 70,1 milioane lei printr-un număr de 1.791 ordine de subscriere, investitorii beneficiind de pragul minim de subscriere redus la 500 lei.

În ceea ce priveşte emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziţie trei scadenţe. Pentru scadenţa de 2 ani (dobândă 6,55%) s-au înregistrat subscrieri în valoare de 167,66 milioane lei, realizate prin 2.040 de ordine. Scadenţa de 4 ani (dobândă 7,10%) a totalizat 37,99 milioane lei, fiind accesată prin 588 de ordine, în timp ce titlurile cu scadenţa de 6 ani (dobândă 7,50%) au atras 188,91 milioane lei prin intermediul a 1.279 de ordine.

Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadenţe de 3, 5 şi 10 ani, iar rezultatele confirmă o tendinţă clară de orientare a românilor către investiţiile pe termen lung. Scadenţa de 3 ani (dobândă 3,75%) a înregistrat subscrieri de 52,27 milioane euro (echivalentul a aproximativ 266 milioane lei) prin 1.751 de ordine, iar cea de 5 ani (dobândă 4,75%) a cumulat 33,93 milioane euro (echivalentul a circa 172 milioane lei) prin 1.143 de ordine.

"Vedeta acestei ediţii a fost, însă, scadenţa de 10 ani (dobândă 6,20%), care a înregistrat cel mai mare număr de subscrieri dintre toate tranşele emisiunii. Aceasta a atras 115,33 milioane euro (echivalentul a aproximativ 587 milioane lei) prin 4.132 de ordine. Faptul că cea mai lungă maturitate a fost şi cea mai accesată demonstrează încrederea ridicată a investitorilor în statul român şi preferinţa acestora pentru plasamente sigure şi predictibile pe termen lung", se arată în comunicat.

De la lansarea Programului Fidelis, investiţiile totale atrase au fost de 62,12 miliarde lei, iar contribuţia donatorilor-investitori a depăşit pragul de 3,91 miliarde lei, fonduri care au susţinut atât nevoile de finanţare ale statului, cât şi sistemul medical prin donarea de sânge.

