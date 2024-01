Vezi și

Din momentul în care deschide pentru prima dată ochii şi până când termină liceul, un copil îi costă pe părinţi o mică avere, potrivit unui studiu realizat de Clubul Copiilor.

"Potrivit analizei, primul copil implică un cost total mediu de aproape 400 de mii de lei şi cu 33% mai mic pentru cel de al doilea copil dacă este să ne referim la coşul minim de consum din anul 2018. Atenţie însă, dacă vreţi să deveniţi părinţi de acum încolo, pregăti-vă de costuri şi mai mari. Ajustată cu rata înflaţiei, suma pentru primul copil de apropie de 600 de mii de lei", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Practic, pentru a creşte un singur copil în 2018 era nevoie de 80 de salarii medii, adică banii din 6 ani. Acum, însă, pentru a creşte un copil, părinţii au nevoie de 124 de salarii medii, adică peste 10 ani de muncă. Suma totală este alcătuită din mici chletuieli în fiecare an.

"Dacă ne referim la perioada de vârstă 11-15 ani, de adolescenţă practic. Costurile pentru o alimentaţie echilibrată depăşesc 6.400 de lei. Un adolescent îmbrăcat simplu scoate din buzunarul părinţilor minimum 3.000 de lei anual. La această vârstă, extrem de importantă este incluziunea socială iar aici vorbesc de bani pentru intrări la muzee, teatre, cinema sau pentru cumpărarea de cărţi. Cost total mediu, 2.200 de lei pe an. Capitolul comunicaţii este extrem de important de asemenea si implică achiziţionarea unui smartphone care să fie folosit minum patru ani şi unui abonament de telefonie mobilă: 500 de lei costul mediu. Când vine vorba de educaţie, se vorbeşte de un cost de 1.600 de lei şi implică achiziţionarea de rechizite, a unui computer personal şi pentru afterschool. Aici diferenţele pot fi uriaşe", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Costurile se schimbă, însă, la al doilea copil

"Al doilea copil înseamnă economii pentru că moşteneşte multe lucruri din primul an de viaţă al primului copil. De-a lungul anilor, peste 20% din garderoba este folosită de cel de-al doilea născut. De obicei, dispar şi costurile asociate cu amenajarea unei camere suplimetare", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Părinte: Ne dă 596.160 de lei la un calcul rapid. Atât ar fi investiţia în cea mică până la 18 ani.

Nu am calculat niciodată, nu mă aşteptam.

Alida Herlaș mamă: Cea mică este clasa a 2 a, merge la afterschool după şcoală unde am costul undeva de 1.600 de lei lunar, face şi sport, o sg data pe sîptămână, şedinţa este de 40 de lei. Mijlocia are toate cele cinci zile ocupate. Cea mai are are undeva la 550 de lei pe săptămână. Educaţia copilului este nepreţuită.

Părinte: Un copil are o valore inestimabilă. Copilul nu are nicio sută de mii, nimic.

Totuşi, costul pentru creşterea copiilor este principalul motiv pentru care a scăzut natalitatea, spun sociologii.

Adrian Marcu, sociolog: Creşterea unui copil în România a devenit o mare problemă pentru famililile din clasele de mijloc. Din păcate, nu prea se mai fac copii. Familiile se gândesc de două-trei ori daca e oportun să facă un copil, ceea de e foarte trist. Pentru România este o problemă de supravieţuire pe 20-30 de ani.

Localnic: Au! Destul de descuranjant şi cred că asta se reflectă în realitate, în toate procentele privind natalitatea. E scump!

În primul semestru din 2023 s-au născut 73.000 de copii în România, cel mai mic număr din ultimii 150 d ani.

