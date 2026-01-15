Antena Meniu Search
SUA extind până pe 28 februarie termenul pentru operațiunile de vânzare a activelor străine ale Lukoil

Lukoil mai are timp. Statele Unite au extins cu mai mult de o lună, până pe 28 februarie, termenul limită pentru operaţiunile de vânzare a activelor străine ale companei ruseşti. 

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 08:03

Anunţul a fost făcut de Departamentul de Trezorerie american. Pe 22 octombrie anul trecut, Donald Trump a impus sancţiuni companiilor ruseşti Lukoil şi Rosneft pentru a presa Moscova să înceteze războiul împotriva Ucrainei.

Aceasta este a doua prelungire a licenţei, după cea din decembrie anul trecut. În paralel, sancţiunile pentru Lukoil Bulgaria au fost amânate până pe 29 aprilie.

Lukoil a intrat pe piaţa din SUA în 2000, când a cumpărat Getty Petroleum Marketing în ceea ce a fost prima achiziţie a unei companii americane cotate la bursă de către o corporaţie rusă. Patru ani mai târziu, a Lukoil achiziţionat şi a schimbat numele unui grup de benzinării Mobil de la ConocoPhillips care erau împrăştiate în New Jersey, New York şi Pennsylvania. La un moment dat Lukoil deţinea peste 1.000 de benzinării în SUA.

Lukoil este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața distribuției de combustibil din Republica Moldova și Bulgaria, operând aproximativ 600 de benzinării în Turcia și peste 300 în România.

