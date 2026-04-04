Căutăm o alternativă în transportul în comun, însă preţul unei călătorii cu metroul s-ar putea majora de luna viitoare. Potrivit unui nou proiect, Metrorex va mări tarifele de la 1 mai. O singură călătorie va costa 7 lei, în loc de 5 lei. Preţurile vor fi majorate şi la abonamente. Ultima scumpire a călătoriilor cu metroul a fost în ianuarie 2025.

Surse: Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei. Când intră în vigoare decizia

Prețul unei călătorii cu metroul va fi majorat de la 5 la 7 lei, potrivit surselor Observator din Minister. Noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 mai.

Decizia majorării prețurilor călătoriilor cu metroul va fi publicată oficial săptămâna viitoare, mai spun sursele. Reprezentanţii Metrorex nu au putut fi contactaţi şi nu au oferit mai multe detalii despre cum vor fi afectate şi celelalte tipuri de bilete de călătorie/abonamente după această scumpire.

Ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025. Atunci, prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 de lei. Abonamentul de 24 de ore a ajuns la 12 lei, de la 8 lei, cel de 72 de ore a crescut de la 20 la 35 de lei, iar abonamentul săptămânal a fost majorat de la 35 la 45 de lei. În același timp, abonamentul lunar a urcat la 100 de lei, față de 80 de lei, cel pentru șase luni la 500 de lei, de la 400, iar abonamentul anual a crescut la 900 de lei, de la 700 de lei.

