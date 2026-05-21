Cancelarul german Friedrich Merz propune ca Ucraina să primească un rol direct în instituţiile Uniunii Europene, ca etapă intermediară înaintea aderării. În opinia sa, această formulă ar putea ajuta la obţinerea unui acord pentru oprirea războiului declanşat de Rusia, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Ucraina ar putea primi un nou statut în UE. Propunerea Germaniei pentru negocierile de pace cu Rusia

Într-o scrisoare adresată liderilor UE, văzută de Reuters, Merz a sugerat că Ucrainei i s-ar putea acorda un nou statut, de "membru asociat", care ar permite oficialilor ucraineni să participe la summiturile UE şi la reuniunile ministeriale, dar fără drept de vot.

Liderul german a propus, de asemenea, ca statele membre ale UE să îşi asume un "angajament politic" de a aplica clauza de asistenţă reciprocă a blocului în cazul Ucrainei "pentru a crea o garanţie substanţială de securitate".

De ce aderarea la UE contează în negocierile de pace

O cale clară de aderare la UE ar putea fi vitală pentru preşedintele Volodimir Zelenski pentru a convinge ucrainenii să accepte orice acord de pace, în special dacă - aşa cum se aşteaptă pe scară largă - Ucraina nu recâştigă controlul asupra întregului său teritoriu sau nu aderă la alianţa militară NATO, spun analiştii. Însă oficialii europeni spun că este nerealist ca Ucraina să obţină statutul de membru cu drepturi depline în bloc în următorii câţiva ani, chiar dacă data de 2027 a fost prevăzută într-un plan de pace în 20 de puncte discutat între Statele Unite, Ucraina şi Rusia.

Soluţia propusă de Germania pentru blocajul aderării

Propunerea lui Merz reprezintă o încercare de a găsi o cale de mijloc între o aderare rapidă şi statutul actual al Ucrainei de ţară candidată, aflată la începutul procesului.

"Propunerea mea reflectă situaţia particulară a Ucrainei, o ţară aflată în război. Aceasta va contribui la facilitarea negocierilor de pace în curs, ca parte a unei soluţii de pace negociate", a scris Merz, adăugând că acest lucru "este esenţial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci şi pentru cea a întregului continent".

Procesul de aderare la blocul european este de obicei lung şi birocratic, implicând negocieri detaliate şi reforme juridice pentru a îndeplini standardele democratice şi economice ale UE. Aderarea la UE necesită consimţământul şi ratificarea de către fiecare dintre cele 27 de state membre ale blocului, un proces care ar putea duce la obstacole semnificative.

Cum ar funcţiona noul statut propus pentru Kiev

În scrisoarea sa, Merz a subliniat beneficiile pe care Ucraina le-ar putea primi ca membru asociat, o categorie care nu există în conformitate cu normele actuale ale UE. Aceste beneficii potenţiale includ un comisar asociat ucrainean fără drept de vot în cadrul Comisiei Europene şi reprezentanţi fără drept de vot în Parlamentul European.

Cancelarul german a precizat că ar putea fi instituit un mecanism de revenire la situaţia anterioară sau o clauză de expirare în cazul în care Ucraina înregistrează un regres în ceea ce priveşte standardele statului de drept sau procesul de aderare.

El a afirmat că propunerea nu va afecta alte ţări candidate şi a sugerat ca blocul "să caute soluţii inovatoare" pentru cele care lucrează de mult timp la aderarea la UE.

Merz a declarat că intenţionează să discute ideile sale cu ceilalţi lideri europeni. „Scopul meu ar fi să ajungem la un acord în curând şi să înfiinţăm un grup de lucru dedicat pentru a stabili detaliile”, a scris el.

Candidatura Kievului la UE a fost acceptată de liderii europeni în iunie 2022, în tandem cu Republica Moldova. În decembrie 2023 a fost aprobată începerea negocierilor de aderare, care au fost lansate oficial şase luni mai târziu.

