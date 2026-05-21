"Plângeau și cereau ajutor". Doi copii de 3 și 5 ani, abandonați de părinți pe un drum în Portugalia

Doi copii de trei și cinci ani au fost abandonați de părinți pe un drum de țară de lângă Alcácer do Sal, în Portugalia. Au fost găsiți de un șofer, care a anunțat autoritățile. Micuții aveau la ei doar două portocale, două sticle de apă și haine de schimb.

Pe drumul prăfuit de țară, doi copii, frate și soră, au alergat plângând și implorând după ajutor în fața unui șofer. La doar 3 și 5 ani, micuții fuseseră abandonați de mama și tatăl lor vitreg, fără nicio urmă de regret. Le împachetaseră lucrurile, le-au lăsat două portocale și două sticle de apă și au plecat cu mașina.

Abandonați cu apă și două portocale

Potrivit mai multor agenții media portugheze, copiii au fost găsiți marți seara, în jurul orei 19:30, pe Drumul Național 253, între Alcácer do Sal și Comporta, Portugalia, scrie Bild. Temperatura în regiune era încă aproape de 30 de grade Celsius la acea oră. Martorul ocular Alexandre Quintas i-a văzut pe copii în oglinda retrovizoare a mașinii sale, în timp ce aceștia ieșeau brusc în fugă pe șosea. A oprit imediat.

Copiii aveau cu ei doar fructe, apă și haine. Bărbatul a declarat pentru canalul de știri „SIC Notícias” că băiatul de cinci ani i-a spus în franceză că părinții lui pur și simplu l-a lăsat pe el și pe sora lui mai mică: "Mi-am dat seama imediat că fuseseră abandonați când am văzut cum erau împachetate rucsacurile". Potrivit lui Quintas, gențile conțineau haine de schimb, două portocale și două sticle de apă.

Ceea ce povestește apoi băiatul îl face pe martor să se cutremure. Se pare că tatăl vitreg i-a legat la ochi pe cei doi copii, apoi părinții i-au condus într-o zonă împădurită de lângă drum. "Le-au spus copiilor să caute o jucărie acolo". Când frații și-au scos legăturile de la ochi, mama și tatăl vitreg dispăruseră.

Copii în siguranță, părinții identificați

Quintas i-a dus pe copii la brutăria familiei. Acolo, a alertat poliția. Ofițerii i-au dus pe frați la spital, unde au fost examinați. Ofițerii au stabilit că micuții sunt din Franța; nu a fost depusă nicio plângere pentru dispariție. Frații se simt bine și se pare că se află acum la ambasada Franței. Potrivit mai multor agenții media, părinții au fost deja identificați. În prezent, nu se știe dacă au fost localizați și interogați. Parchetul a raportat cazul instanței de familie și minori. Ancheta este în curs de desfășurare.

