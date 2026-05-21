Europa se pregăteşte de zile cu temperaturi neobişnuit de mari la final de mai. Când ajunge căldura în România

Europa trece brusc de la frig la temperaturi de vară. După un episod de aer arctic neobişnuit pentru mijlocul lunii mai, vestul continentului se pregăteşte pentru primul val de căldură al sezonului. O masă de aer fierbinte, venită din nord-vestul Africii, va aduce maxime de până la 38 de grade Celsius în Spania şi Portugalia, iar căldura se va extinde treptat spre Franţa, Germania, Benelux şi Marea Britanie.

La doar câteva zile după un val de frig neobişnuit pentru această perioadă, vremea se schimbă radical în Europa. Finalul lunii mai va aduce temperaturi mult peste normalul perioadei, în special în vestul şi sud-vestul continentului, potrivit Severe Weather Europe.

Meteorologii vorbesc despre formarea unei cupole de căldură, un fenomen care ţine aerul fierbinte blocat deasupra unei regiuni şi poate duce la temperaturi extreme timp de mai multe zile.

Primul val de căldură al sezonului în vestul Europei

Spania şi Portugalia vor fi primele ţări lovite de aerul fierbinte. Temperaturile vor urca spre 35 de grade Celsius, iar în weekend pot ajunge chiar la 37-38 de grade în sud-vestul Peninsulei Iberice.

Căldura se va extinde apoi spre Franţa, Germania, Benelux şi Marea Britanie. În multe zone din vestul Europei, maximele vor ajunge la 25-30 de grade Celsius, valori cu până la 15 grade peste media normală pentru sfârşitul lunii mai.

În Franţa, valul de căldură va începe de vineri. În mare parte din ţară sunt aşteptate temperaturi de aproape 30 de grade, iar în sud-vest maximele pot urca spre 35 de grade.

Ce este "domul de căldură" şi cum afectează temperaturile

Domul de căldură apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată rămâne blocată deasupra unei regiuni. Practic, sistemul acţionează ca un capac care ţine aerul cald aproape de sol.

Pe măsură ce aerul coboară, se comprimă şi se încălzeşte şi mai mult. Astfel, temperaturile cresc rapid, iar în unele cazuri pot fi doborâte recorduri. Dacă fenomenul este persistent, valul de căldură poate dura mai multe zile sau chiar săptămâni.

Cupolele de căldură au stat, în trecut, la baza unor episoade extreme de caniculă în Europa, Statele Unite şi Canada.

Căldura poate deveni periculoasă pentru persoanele vulnerabile

Temperaturile ridicate pot pune probleme serioase de sănătate, mai ales pentru vârstnici, copii şi persoane cu afecţiuni cronice. La risc sunt şi cei care muncesc în aer liber, precum muncitorii din construcţii sau agricultorii.

Expunerea îndelungată la căldură poate duce la deshidratare, ameţeli şi epuizare termică. În cazurile grave, se poate ajunge la insolaţie.

Disconfortul creşte şi mai mult atunci când umiditatea este ridicată. De aceea, meteorologii folosesc indicele de căldură, care arată cum resimte corpul combinaţia dintre temperatură şi umiditate.

Temperaturile pot depăşi 30 de grade şi în Marea Britanie

Masa de aer cald va ajunge în weekend şi în Germania, Benelux şi Marea Britanie. În unele zone, pragul de 30 de grade Celsius ar putea fi atins pentru prima dată în acest sezon.

În Insulele Britanice, vremea va deveni neobişnuit de caldă de duminică şi până la începutul săptămânii viitoare. Temperaturile se pot apropia de 30 de grade, în timp ce în Irlanda şi Scoţia sunt prognozate maxime de peste 20 de grade.

Căldura va avansa apoi spre Italia, Europa Centrală, regiunea Mediteranei şi Balcani. Săptămâna viitoare se anunţă mult mai caldă decât în mod normal pentru final de mai, chiar dacă cele mai mari temperaturi vor depinde de cât de mult se va extinde masa de aer fierbinte spre est.

