SURSE: Premierul Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria cu reprezentanţii Agenţiei de rating Fitch

La discuțiile cu reprezentanții Fitch, care sunt programate să înceapă în jurul orei 15:00, urmează să participe și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a relatat Agerpres.

Marți, șeful Executivului anunța că se află în pregătire o întâlnire cu reprezentanții unei agenții de rating, afirmație făcută după discuțiile pe care le-a purtat cu echipa de conducere a Ministerului Finanțelor la sediul ministerului, în contextul preluării mandatului de către noul ministru, Alexandru Nazare.

"Am avut o întâlnire cu ministrul de Finanțe, cu echipa de conducere a ministerului, abordând subiectele care sunt importante, și anume o analiză a încasărilor la bugetul de stat, un pachet de măsuri pentru a ne îmbunătăți aceste încasări, inclusiv modificări de legislație, cum este, de exemplu, legea insolvenței, pentru a încasa mult mai bine cotele din TVA. De asemenea, am discutat despre pregătirea unei întâlniri cu o agenție de rating, pe care o vom avea mâine. Am discutat și despre legislația care urmează să fie adoptată în perioada următoare în ceea ce privește reducerea de cheltuieli", afirma Ilie Bolojan, marți, la finalul întâlnirii.

