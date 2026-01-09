Prima lună de iarnă a venit cu o explozie a facturilor la gaze. Mulţi români au de plată pentru decembrie cu 50% mai mult decât anul trecut. Chiar dacă tariful e plafonat, a fost mai frig și am consumat mai mult. Dar nu e singura explicaţie. Iarna trecută unii furnizori aveau tarife sub plafon, acum nu. Iar veștile nu sunt prea bune: din primăvară, când piața se va liberaliza, prețurile la gaze ar putea crește din nou cu 30-35%.

Reporter: Pe noiembrie cât a fost? Pe decembrie, vă aşteptaţi la cât?

Cetăţean: Probabil că dublu.

Cei care au primit deja facturile la gaze pe luna decembrie au avut o surpriză neplăcută. Toate calculele le-au fost date peste cap.

Articolul continuă după reclamă

"300 şi ceva de lei, spre 400", a spus un bărbat.

Reporter: Pe ce temperatură ţineţi termostatul?

Cetăţean: 22,5

"Pentru acest apartament cu 3 camere, aflat în Ilfov, în noiembrie factura la gaze naturale a fost de 413 lei. În decembrie a ajuns la 600 de lei.", a explicat Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"A fost gerul mai mare, vreo 400-500 de lei. Mai greuţ, dar le scoatem la cap, ca în fiecare an, ce să facem?", a spus o femeie.

Spre exemplu, un consumator din Bucureşti care are un apartament cu suprafaţă de 80 de mp a avut anul trecut o factură de 150 de lei. Acum, are de plătit 230 de lei. Şi nu doar pentru că a fost mai frig. Anul trecut, mulţi furnizori facturau la tarife sub plafonul de 31 de bani pe kWh. Acum majoritatea dau tariful impus prin lege.

"Consumul de gaz e întotdeauna ridicat iarna, cererea e ridicată, motiv pentru care preţul e ridicat. Furnizorii testează piaţa şi vor să obţină câştiguri cât mai rapide.", a declarat Corina Murafa, expert energie.

Între timp, au venit şi primele oferte la gaze, post plafonare. Sunt creşteri ale tarifelor de până la 35%.

Un furnizor propune tariful de 36 de bani, altul 42 de bani pe kWh. De la minister vin promisiuni că nu vor exploda preţurile când se va liberaliza piaţa.

"Avem producţie internă, începem să exploatăm, din 2027, şi Neptun Deep. Luăm în calcul să avem o reducere graduală a acestei plafonări. Să fie o reducere, de exemplu, de 10%, gradual, 8 10% în fiecare lună, până în luna aprilie a anului 2027.", a declarat Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.

Cel mai mare producător de gaze din ţară, Romgaz e pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru a furniza gaze pentru populaţie. La final de februarie ar urma să trimită şi primele oferte de preţ.

"Consumatorii să ştie că îşi pot schimba furnizorul foarte uşor, gratuit. Printr-o astfel de schimbare a furnizorului se poate ajunge la economii de până la 200 de euro pe an la factura de energie.", a adăugat Corina Murafa.

"Întotdeauna facturile au reprezentat un efort financiar destul de mare. Având în vedere că salariile sunt cum sunt şi alocaţiile copiilor sunt îngheţate, sunt foarte mari.", a spus un cetăţean.

Consumatorii vulnerabili ar urma să primească, în continuare, sprijin de la stat.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰