Un colţ de Japonia în inima Capitalei. La Muzeul Naţional de Artă al României, păpuşile japoneze sunt mai mult decât simple jucării. Au traversat mări şi ţări să îşi spună poveştile în faţa celor care vin să le admire. În cultura niponă, sunt simboluri ale protecţiei, norocului, iubirii şi tradiţiilor transmise din generaţie în generaţie. Colecţia impresionantă rămâne la Palatul Regal până în decembrie.

Intitulată "Ningyō: Arta și frumusețea păpușilor japoneze", expoziția dezvăluie o lume în care fiecare detaliu contează. De la expresiile delicate ale chipurilor şi până la minuţiozitatea cu care sunt realizate costumele tradiționale pe care le poartă, fiecare păpușă are povestea ei.

"Îmi place cum sunt îmbrăcate. Cea de sus are multe modele. Mi se pare foarte interesant. Ele sunt atrase de materiale, papuşi, mie îmi place Japonia", spun oamenii.

Vizitatorii pot descoperi creaţii rafinate, apreciate de colecţionari

Atât figurine care simbolizează grija pentru cei mici, cât și păpuși reprezentative pentru fiecare dintre regiunile Japoniei în parte.

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O lucrare care simbolizează o doamnă în vârstă care se uită gingaşă către trecut şi către viitorul său, este din textil.

O păpuşă Sumo este dăruită de obicei băieţilor pentru prosperitate şi forţă la începutul vieţii, iar dacă vorbim despre o păpuşă mai actuală, este cea de jos, Daruma, care este cumpărată în ziua Anului Nou, când japonezii îi colorează un ochi şi îşi pun o dorinţă, iar atunci când se îndeplineşte, colorează şi celălalt ochi. În unele zone din Japonia este chiar arsă, ca mulţumire pentru că dorinţa s-a împlinit.

"Avem şi piese de artă contemporană, care duc cultura păpuşilor în întreaga lume. Din anime-urile japoneze, animaţiile japoneze, foarte plăcute de tinerii din ziua de astăzi. Folosesc absolut toate materialele și tehnicile tradiţionale, sunt fragile, noi am ales să le punem în vitrine pentru a le proteja. Ne bucurăm că avem din ce în ce mai mulţi vizitatori tineri, care vin şi descoperă arta japoneză", explică Mădălina Domiteanu, muzeograf MNAR.

Care este preţul unui bilet la muzeu şi ce mai pot vedea curioşii

Accesul în expoziţie costă 32 de lei, iar vizitatorii pot vedea în acelaşi preţ şi Galeria de Artă Orientală, dar şi o colecţie impresionantă de textile şi accesorii aduse de la celebrul Muzeu Metropolitan din New York.

"Mai trebuie sa mai faci şi altceva decât sport, telefon, să-ţi mai clăteşti şi sufletul, mintea. E un început. Sunt mai deosebite față de lucrurile normale. E foarte tare pentru că sunt multe păpuşi şi nu am aflat răspunsul niciodată. De ce păpuşile japoneze au feţele albe, perucă?", spun oamenii.

Cine vrea să descopere lumea păpuşilor japoneze, o poate face până pe 6 decembrie, de miercuri până duminică, la Palatul Regal din Capitală.