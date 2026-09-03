Nicuşor Dan, după discuţia cu preşedintele Consiliului European: "România îşi doreşte un buget UE ambiţios"

România îşi doreşte un buget viitor al Uniunii Europene ambiţios, cu sume consistente pentru capitolele Coeziune şi Agricultură, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Şeful statului a spus că principalul subiect al dialogului cu preşedintele Consiliului European a fost negocierea viitorului buget al UE.

"România şi-a definit mare parte din poziţie în acel punct de vedere al acelor Prieteni ai Coeziunii", a afirmat Nicuşor Dan.

Astfel, el a precizat că ţara noastră pledează pentru un buget "ambiţios".

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"Ne interesează pilonul cu privire la competitivitate, ţintim reducerea decalajului între ţările europene", a menţionat preşedintele, adăugând că România îşi doreşte "o anumită flexibilitate" în ceea ce priveşte birocraţia.

Totodată, Nicuşor Dan, a spus că discuţiile privind bugetul multianual al UE îşi propun să răspundă la întrebarea "cum putem în interiorul celor 27 de state să avem un compromis pe partea de cheltuieli şi pe partea de venituri".

Cei doi au vorbit şi despre încălcările spaţiului aerian român

Recentele încălcări ale spaţiului aerian român, precum şi incidentele în care au fost implicate drone marine sunt "profund îngrijorătoare", a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Nicuşor Dan, în contextul discuţiilor privind securitatea României.

"Aş vrea să îmi exprim aprecierea faţă de angajamentul puternic al României de a apăra securitatea europeană. Este clar pentru toţi europenii că securitatea noastră comună este strâns legată de securitatea graniţei de Est, inclusiv la Marea Neagră. Recentele încălcări ale spaţiului aerian român, dar şi incidentele care au inclus drone marine sunt profund îngrijorătoare. Vom continua să fim alături de România, în mod ferm, deoarece înţelegem că securitatea României este securitatea Europei în ansamblul său. Unitatea noastră în sprijinirea Ucrainei nu va fi ruptă de încercările Rusiei de a ne intimida sau de a ne dezbina. Laud sprijinul statornic al României pentru Ucraina. Trebuie să fim uniţi în demersurile pentru o pace justă şi durabilă", a afirmat Costa.

Preşedintele Consiliului European şi-a exprimat recunoştinţa pentru "puternicul sprijin acordat de România Moldovei în parcursul său către integrarea în UE" şi a adăugat că "fiecare extindere a făcut Europa mai puternică politic şi economic". Antonio Costa a spus că se aşteaptă ca România să continue să contribuie la solidaritatea europeană.

"Unitatea noastră este cea mai mare putere pe care o avem, mai ales în contextul situaţiei politice actuale pline de provocări", a arătat preşedintele Consiliului European.