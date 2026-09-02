Cu o criză politică fără precedent, 120 zile fără guvern cu puteri depline, preşedintele Nicuşor Dan şi-a pierdut răbdarea. Surse Observator spun că ar putea desemna noul premier fără să mai ceară partidelor să demonstreze ca au voturile necesare. PNL şi USR susţine că PSD că a format o nouă majoritate alături de AUR şi partidul Dianei Şoşoacă. Social-democraţii admit că poartă negocieri inclusiv cu parlamentari suveranişti ca să adune voturi pentru un Guvern dominat de PSD.

Deputaţii PNL şi USR au boicotat şi plenul Camerei Deputaţilor, şi lucrările Comisiilor. Acuză PSD că le-au luat câte o funcţie din conducerea Camerei şi au dat-o parlamentarilor de la AUR şi SOS.

"Eu cred că PSD a făcut chestia asta pentru votul pe Guvern. Asta e o ipoteză, nu pot să spun factual, e o ipoteză din partea mea", spune Csoma Botond, purtător de cuvânt UDMR.

"Grupurile parlamentare PNL şi USR din Camera Deputaţilor vor realiza astăzi un protest împotriva alianţei de guvernare PSD-AUR-SOS", menţionează Gabriel Andronache, deputat PNL.

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Discuţii între SOS și liderii PSD

Verginia Vedinaş, noul secretar al Camerei Deputaților, admite că au existat discuţii între partidul Dianei Şoşoacă și liderii PSD.

Reporter: Recunoaşteţi că a existat o negociere cu PSD, pentru acest loc.

Verginia Vedinaş: Dar sunt interzise negocierile?

Reporter: Nu, n-am spus asta.

Verginia Vedinaş: Şi atunci care este problema?

Reporter: E posibil ca în schimb să acordaţi un vot de susţinere pentru un guvern în jurul PSD?

Verginia Vedinaş: V-am mai răspuns la întrebarea asta. Să vedem care va fi structura.

Social-democrații vor negocia cu partidele suveraniste

Social-democrații spun că vor negocia de la om la om cu parlamentarii din partidele suveraniste pentru a-și asigura majoritatea la instalarea viitorului Guvern.

"Vom ruga parlamentarii, inclusiv de la AUR, dacă au, să zic aşa, responsabilitatea faţă de România, să voteze un guvern cu puteri depline. Să voteze din dragoste, sau din ce? Nu, din responsabilitate. Dacă colegi din AUR vor dori să voteze acest guvern, eu cred că este normal să se întâmple acest lucru", spune Alexandru Ghigiu, deputat PSD.

"Vom lua în considerare persoana primului ministru desemnat, majoritatea care s-ar putea forma, să vedem cine, dacă vor fi şi extremiştii sigur nu votăm", menţionează Csoma Botond, purtător de cuvânt UDMR.

În schimb, George Simion susține că parlamentarii AUR nu vor vota un Guvern dominat de PSD.

"Nu votăm un Guvern din care nu facem parte. Şi domnul Grindeanu nu are voie de la Nicuşor Dan să invite AUR la guvernare. Nu va fi instalat niciun Guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare", spune George Simion, preşedintele AUR.

România nu are guvern cu puteri depline de patru luni.