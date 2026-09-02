AUR va depune la DNA un denunţ privind "fapte de corupţie" în legătură cu PNRR şi SAFE

Liderul formațiunii AUR, George Simion, a anunțat, miercuri, că partidul va depune la DNA un denunț în rem privind "fapte de corupție" legate de PNRR și SAFE. Sesizarea vizează verificarea legalității etapelor de pregătire, selectare a operatorilor economici, negociere, atribuire, finanțare și executare a mai multor proiecte incluse în Programul SAFE al României.

"Programul PNRR - cum a fost gestionat de către coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR - a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzaţii de corupţie este şi programul SAFE. Din acest punct de vedere, vă anunţ că astăzi, la Direcţia Naţională Anticorupţie, AUR va depune o sesizare, un denunţ, privind posibile fapte de corupţie şi atrag atenţia încă o dată, că cei care sunt implicaţi în posibile fapte de corupţie să nu meargă mai departe cu ele", a declarat Simion.

El a precizat că nu vrea să facă nominalizări.

"Eu vreau stabilitate, predictibilitate, o viaţă mai bună pentru români. De asta am intrat în politică. Prea târziu pentru unii să vină acum şi să ne spună "avem 10 puncte". "Avem 10 puncte" care nu sunt ancorate în realitate. Domnul Peiu le-a prezentat. (...) De ce are nevoie PSD-ul să facă audit în momentul ăsta în majoritatea domeniilor? Nu au condus România timp de 36 de ani? Nu ştiu exact? Nu sunt oamenii lor în fiecare instituţie?", a spus Simion.

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Întrebat dacă susţine cererea USR privind audierea în Parlament a şefului SPP, Lucian Pahonţu, el a răspuns: "Eu, în spaţiul public, cam de prima oară de când mă ţin minte românii, îi duceam lumânări lui Ion Iliescu. Şi atunci exista Lucian Pahonţu, şi atunci cei care astăzi fac "marile dezvăluiri" ştiau cine e Lucian Pahonţu, dar "Lucică era băiatul nostru bun", ca şi Florian Coldea. Că dacă Florian Coldea lucrează cu Laura Codruţa Kovesi şi au binomul şi arestează discreţionar şi elimină adversarii noştri politici, sunt nişte băieţi buni. Mă bucur că au ajuns acum la concluzia că Lucian Pahonţu nu este un om bun şi cei care au confiscat puterea în 1989, oamenii care făceau parte din fosta Securitate, din diferite direcţii, inclusiv trupele fostei Securităţi, ajung într-un final să fie expuşi public. Trebuie dovedit lucrul ăsta şi ne trebuie mult mai multă transparenţă. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. (...) Şi chemarea sa, şi chemarea celorlalţi şefi de servicii de pază, servicii secrete, servicii de informaţii".

Ce conţine denunţul AUR privind Programul SAFE

Programul SAFE implică o asistenţă financiară maximă de peste 16,6 miliarde de euro sub formă de împrumut acordat României de către Uniunea Europeană, cu o prefinanţare de 15% (aproximativ 2,5 miliarde de euro). La 26 august 2026, România a încasat prima tranşă de prefinanţare, fiind efectuate deja plăţi de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară şi capacităţi de producţie. AUR susţine că, deşi caracterul clasificat al achiziţiilor de securitate poate limita transparenţa publică, acesta nu înlătură obligaţia instituţiilor de a justifica deciziile şi preţurile în faţa organelor de urmărire penală.

Denunţul solicită investigarea modului în care au fost derulate mai multe proceduri de achiziţie publică şi redirecţionări de fonduri:

1. Concentrarea contractelor către grupul Rheinmetall (5,7 miliarde €)

La data de 29 mai 2026, Ministerul Apărării Naţionale a semnat patru contracte în valoare totală de 5,7 miliarde de euro cu grupul industrial german Rheinmetall. AUR solicită procurorilor să verifice suspiciunile din spaţiul public legate de o eventuală predeterminare a rezultatelor înţelegerilor şi de majorările de preţ apărute în cursul negocierilor, îndeosebi în cadrul programului Maşinii de Luptă a Infanteriei (MLI), estimat la 3 miliarde de euro.

2. Anularea proiectului Piranha 5 şi redirecţionarea fondurilor

Partidul reclamă decizia MApN de a anula proiectul pentru 139 de transportoare blindate Piranha 5, care urmau să fie integrate în ţară prin cooperarea dintre General Dynamics European Land Systems (GDELS) şi Uzina Mecanică Bucureşti (ROMARM).

AUR susţine că, deşi preţul iniţial prezentat Parlamentului era de 6 milioane de euro pentru un vehicul, valoarea finală solicitată ar fi crescut la 9,4 milioane de euro. GDELS a susţinut public că vehiculele solicitate prin SAFE aveau specificaţii tehnice substanţial modificate şi că termenul oferit pentru depunerea ofertelor a fost de mai puţin de 14 zile, contestând comparabilitatea directă a costurilor. Fondurile destinate acestui program au fost redirecţionate către programul MLI.

3. Procedura de achiziţie pentru Sistemul de Armament Individual (SAI)

Un alt aspect vizează achiziţia de pistoale şi arme de asalt în valoare de 816,6 milioane de euro pentru Ministerul Afacerilor Interne. AUR solicită clarificarea criteriilor prin care un al optulea operator economic, asociat cu brandul germano-american SIG Sauer, a fost selectat în detrimentul listei iniţiale care cuprindea şapte companii. Partidul menţionează relatările de presă privind legăturile de administrare ale acestei companii cu apropiaţi ai senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc.

4. Proiectul "OCCULT-AI" atribuit operatorului Digi

Denunţul vizează şi un proiect de inteligenţă artificială numit OCCULT-AI, estimat la aproximativ 190 - 200 de milioane de euro, atribuit de Serviciul Român de Informaţii (SRI) către Digi. AUR semnalează că explicaţiile publice oferite de instituţii sunt contradictorii şi solicită verificarea criteriilor de securitate, a modului de selecţie a operatorului şi a structurii subcontractărilor .

5. Achiziţiile de drone şi sisteme antidronă (223 de milioane €)

AUR solicită verificarea contractelor coordonate de MAI pentru sisteme de drone şi antidronă, în valoare de 223 de milioane de euro. Se cere clarificarea criteriilor tehnice de selecţie, a modului în care a fost valorificată industria naţională şi a modului de cooperare cu alte state.

6. Tranzacţiile referitoare la Şantierul Naval Mangalia

Procurorilor li se solicită să verifice dacă au existat discuţii sau condiţionalităţi prin care atribuirea unor contracte din domeniul naval de către statul român a fost legată de tranzacţia de preluare a activelor Şantierului Naval Damen Mangalia de către grupul Rheinmetall, pentru a stabili dacă interesele patrimoniale ale statului au fost protejate în mod corect.

Care ar fi infracţiunile legate de contractele SAFE

Sesizarea depusă de AUR solicită procurorilor DNA verificarea existenţei elementelor constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane sau infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

În document se precizează că procedurile negociate fără publicare prealabilă sunt permise în mod excepţional de regulamentele europene SAFE, însă utilizarea acestei derogări nu elimină obligaţiile de motivare, trasabilitate şi justificare a preţurilor stabilite

Mijloacele de probă şi actele solicitate de DNA

Reprezentanţii AUR propun ca procurorii să ridice, pentru derularea investigaţiei, planul de investiţii SAFE al României (cu toate versiunile, deciziile de aprobare şi corespondenţa cu Comisia Europeană privind modificarea sau redirecţionarea fondurilor), dosarele complete ale achiziţiilor pentru fiecare proiect menţionat (referate, oferte, matrice de evaluare şi note de negociere), fişierele electronice native şi metadatele documentelor oficiale (pentru a verifica datele reale de redactare şi eventualele modificări retroactive), precum şi corespondenţa instituţională şi profesională a decidenţilor de pe conturile sau dispozitivele de serviciu, în limitele legii, cerând totodată sesizarea Parchetului European (EPPO) în măsura în care se constată o afectare directă a intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Rămâne de văzut acum dacă DNA va da curs sesizării şi va deschide o anchetă efectivă pe marginea acestor şase capitole, sau dacă denunţul AUR va rămâne doar un gest politic, fără finalitate judiciară.