Ţările europene cu cei mai mulţi cetăţeni care trăiesc "pe datorie". România, surpriză în clasament

România are cea mai mică datorie pe gospodărie, o arată cel mai recent raport Eurostat în domeniu, cu doar 12.3% din Produsul Intern Brut. În ciuda preconcepţiilor, cei mai mari datornici nu se află în Europa de Est sau în sudul continentului, ci în nordul bogat. Desigur, faptul că cetăţenii unor ţări precum Danemarca, Suedia, Finlanda ori Olanda trăiesc pe credit nu înseamnă că o duc prost, ci subliniază că trăiesc în economii dezvoltate, cu pieţe ipotecare mature.

Datele pe 2025 arată că economiile stabile din nordul continentului ocupă primele locuri la datorii per gospodărie, ca procent din PIB. În jumătatea sudică, unde economiile sunt mai fragile, în mod aproape paradoxal, nivelul datoriilor este mai mic.

Paradoxal la prima vedere. În fapt, explicațiile sunt clare:

- cetăţenii au venituri mai mici

Articolul continuă după reclamă

- accesul la linii de finanţare este limitat

- în relativ multe situaţii, investițiile în imobiliare sunt făcute doar parţial pe credit sau chiar integral cu banii jos

Ţările cele mai îndatorate

Potrivit raportului Eurostat citat, primele cinci locuri sunt ocupate de:

- Olanda (93.5%)

- Danemarca (84.1%)

- Suedia (82.3%)

- Finlanda (62.9%)

- Luxemburg (60.5%)

În topul "datornicilor" mai sunt Franţa, Belgia, Cipru şi Portugalia.

Media zonei euro, ca grad de îndatorare per gospodărie este de 49.4%, în vreme ce media din zona Euro este ceva mai mare, de 50.5%.

Studiu de caz: Ţările de Jos

De ce olandezii au un grad de îndatorare care bate spre 100%? Ei bine, Banca lor Naţională spune că nivelul creditelor ipotecare este aşa de mare pentru că "Guvernul face creditele pentru locuinţe foarte atractive".

În plus, împrumuturile se pot ridica până la valoarea integrală a casei, în vreme ce, în alte ţări, plafonul este la 90% sau mai puţin. Nivelul mare de îndatorare este contrabalansat de fondurile de pensii, care sunt foarte bogate, şi de bunăstarea majorităţii familiilor.

De ce e important nivelul de îndatorare per gospodărie

Chiar dacă, în principiu, cetăţenii cu datorii mari sunt în ţări cu economii stabile, Comisia Europeană trage un semnal de alarmă pentru orice stat care are un nivel mai mare de 55% din PIB la gradul de îndatorare per gospodărie. Asta pentru că datoriile private au tras economiile în crize ale creditării în trecut, nu cele guvernamentale.

Unde sunt cele mai puţin îndatorate gospodării

România conduce topul cu un procent surprinzător de doar 12.3%, urmată de:

- Ungaria - 18.3%

- Letonia 19.8%

- Polonia 22%

- Lituania 23.6%

Un fapt interesant este că guvernele din partea sudică a continentului au cele mai mari datorii, în contrast cu gradul de îndatorare al gospodăriilor din aceste ţări. Arată că oamenii de rând sunt mai conservatori decât cetăţenii din ţările nordice, în ceea ce priveşte creditele.