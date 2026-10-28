Tinerii ar putea cumpăra o locuință cu avans de doar 5%. Ce prevede proiectul Noua Casă

Tinerii care vor să-și ia un apartament, dar nu au zeci de mii de euro puși deoparte, şi-ar putea cumpăra prima lor casă cu un avans de trei ori mai mic decât până acum. Senatul a adoptat proiectul care propune reducerea avansului de la 15% la 5% pentru programul Noua Casă

Proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care are votul decisiv.

Măsura se adresează tinerilor de până în 35 de ani care vor să cumpere o locuință cu un preț între 70.000 şi 140.000 de euro prin programul guvernamental.

Iar pentru cei care nu au economii consistente, diferența poate conta enorm. La un apartament de 140.000 de euro, avansul ar fi de doar 7.000 de euro, faţă de 14.000.

Articolul continuă după reclamă

Dar aici apare și avertismentul Băncii Naționale, care a dat aviz negativ proiectului. Un avans mai mic înseamnă că tinerii ar împrumuta mai mult și s-ar putea îndatora peste posibilitățile lor. În plus, dacă mai mulți oameni își permit să cumpere locuințe, avantajul unui avans mai mic riscă să fie anulat de apartamente mai scumpe și rate mai mari. Cu alte cuvinte, intrarea mai ușoară pe piața imobiliară nu înseamnă automat și o locuință mai accesibilă.