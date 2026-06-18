Toate rezultatele înregistrate în prima etapă la Cupa Mondială 2026 şi clasamentul grupelor

A trecut o săptămână de la startul Cupei Mondiale 2026, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, în Universul Antena , perioadă în care s-au jucat 24 de meciuri, respectiv meciurile din prima etapă a fazei grupelor.

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Microbiştii din întreaga lume au putut să-şi facă o primă impresie despre nivelul echipelor prezente la turneul final, însă este mult prea devreme să spunem că o echipă sau alta şi-a depus candidatura la cucerirea trofeului pus în joc. Asta în condiţiile în care Cupa Mondială 2026 este, mai degrabă, un maraton, finalistele urmând să joace nu mai puţin de opt meciuri în ceva mai mult de o lună.

În cele 24 de meciuri jucate până acum s-au înscris 75 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de 3,13 goluri pe meci. S-au remarcat la acest capitol Germania, 7-1 cu Curacao, sau Suedia, 5-1 cu Tunisia.

Rezultate şi clasamente grupe Cupa Mondială 2026

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Grupa A

Mexic - Arabia Saudită 2-0 (Quinones 9, Jimenez 67)

Coreea de Sud - Cehia 2-1 (Hwang In Beom 67, Oh Hyeon Gyu 67/ Krejci 59)

Clasament: 1. Mexic 3 puncte, 2. Coreea de Sud 3 puncte, 3. Cehia 0 puncte, 4. Africa de Sud 0 puncte.

Grupa B

Canada - Bosnia Herţegovina 1-1 (Larin 78/ Lukic 21)

Qatar - Elveţia 1-1 (Muheim 90+4 - autogol/ Embolo 17 - penalty)

Clasament: 1. Elveţia 1 punct, 2. Canada 1 punct, 3. Qatar 1 punct, 4. Bosnia Herţegovina 1 punct.

Grupa C

Brazilia - Maroc 1-1 (Vinicius 32/ Saibari 21)

Haiti - Scoţia 0-1 (McGinn 28)

Clasament: 1. Scoţia 3 puncte, 2. Maroc 1 punct, 3. Brazilia 1 punct, 4. Haiti 0 puncte.

Grupa D

SUA - Paraguay 4-1 (Bobadilla 7 - autogol, Balogun 31, 45+5, Reyna 90+8/ Mauricio 73)

Australia - Turcia 2-0 (Irankunda 27, Metcalfe 75)

Clasament: 1. SUA 3 puncte, 2. Australia 3 puncte, 3. Turcia 0 puncte, 4. Paraguay 0 puncte.

Grupa E

Germania - Curacao 7-1 (Nmecha 6, Schlotterbeck 38, Havertz 45+5 - penalty, 88, Musiala 47, Brown 68, Undav 78/ Comenencia 21)

Coasta de Fildeş - Ecuador 1-0 (Diallo 90)

Clasament: 1. Germania 3 puncte, 2. Coasta de Fildeş 3 puncte, 3. Ecuador 0 puncte, 4. Curacao 0 puncte.

Grupa F

Olanda - Japonia 2-2 (Van Dijk 50, Summerville 64/ Nakamura 57, Kamada 88)

Suedia - Tunisia 5-1 (Ayari 7, 90+6, Isak 30, Gyokeres 59, Svanberg 84/ Rekik 43)

Clasament: 1. Suedia 3 puncte, 2. Japonia 1 punct, 3. Olanda 1 punct, 4. Tunisia 0 puncte.

Grupa G

Belgia - Egipt 1-1 (Hany 66 - autogol/ Ashour 19)

Iran - Noua Zeelandă 2-2 (Rezaeian 32, Mohebi 64/ Just 7, 54)

Clasament: 1. Noua Zeelandă 1 punct, 2. Iran 1 punct, 3. Belgia 1 punct, 4. Egipt 1 punct.

Grupa H

Spania - Insulele Capului Verde 0-0

Arabia Saudită - Uruguay 1-1 (Al Amri 41/ Maxi Araujo 80)

Clasament: 1. Uruguay 1 punct, 2. Arabia Saudită 1 punct, 3. Spania 1 punct, 4. Insulele Capului Verde 1 punct.

Grupa I

Franţa - Senegal 3-1 (Mbappe 66, 90+6, Barcola 82/ Mbaye 90+5)

Irak - Norvegia 1-4 (Hussein 39/ Haaland 29, 43, Ostigard 76, Hussein 90+6 - autogol)

Clasament: 1. Norvegia 3 puncte, 2. Franţa 3 puncte, 3. Senegal 0 puncte, 4. Irak 0 puncte.

Grupa J

Argentina - Algeria 3-0 (Messi 17, 60, 76)

Austria - Iordania 3-1 (Schmid 20, Al Arab 76 - autogol, Arnautovic 90+12 - penalty/ Olwan 50)

Clasament: 1. Argentina 3 puncte, 2. Austria 3 puncte, 3. Iordania 0 puncte, 4. Algeria 0 puncte.

Grupa K

Portugalia - RD Congo 1-1 (Joao Neves 6/ Wissa 45+5)

Uzbekistan - Columbia 1-3 (Fayzullaev 60/ Munoz 40, Luis Diaz 65, Campaz 90+9)

Clasament: 1. Columbia 3 puncte, 2. RD Congo 1 punct, 3. Portugalia 1 punct, 4. Uzbekistan 0 puncte.

Grupa L

Anglia - Croaţia 4-2 (Kane 12 - penalty, 42, Bellingham 47, Rashford 85/ Baturina 36, Musa 45+5)

Ghana - Panama 1-0 (Yirenkyi 90+5)

Clasament: 1. Anglia 3 puncte, 2. Ghana 3 puncte, 3. Panama 0 puncte, 4. Croaţia 0 puncte.