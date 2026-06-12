Scumpirile calcă accelerația. Inflația a urcat aproape de 11%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, dar la raft lovitura se simte și mai tare. Oficial, alimentele s-au scumpit cu 7% într-un an. În fapt, plătim şi mai mult - aşa cum arată un experiment Observator. Prin comparaţie, în Italia, aceleaşi produse sunt mai ieftine decât în România.

"Acum patru luni, am ieşit la cumpărături. Pentru 10 alimente esenţiale am plătit atunci 160 de lei.", precizează Georgiana Pocol, reporter Observator.

"Am refăcut coșul cu cele 10 produse. Am cumpărat de la aceleași branduri și în aceleași cantități, însă de data aceasta am plătit 174 de lei cu 14 lei mai mult față de acum 4 luni.", adaugă reporterul Observator.

Datele oficiale arată o inflație anuală de aproape 11%, iar la alimente de 7%. În coșul nostru, însă, scumpirea a fost de aproape 9% în doar patru luni. Este încă o dovadă că statisticile spun o parte din poveste, iar consumatorii simt adesea la raft creșteri de preț mai mari decât cele din rapoartele oficiale.

Articolul continuă după reclamă

"Cu cel puțin 30% a urcat costul de cumpărături. S-au scumpit cam toate. În perioada asta, omul trebuie să-și ia o roșie, o brânzică, era mâncarea omului de rând. Acum nu mai e așa, acum ești fudul când cumperi. Cumperi cu sutele de grame, înainte cu sacoșa. Dacă ai și copii, te omoară.", spune o persoană.

"S-a triplat. Uitați, suntem în luna cireșelor și e 20 de lei kilogramul. Căpșunii la fel, anul trecut, acum doi ani, erau în jur de 10-12 lei și tot ni se păreau scumpe. //Prețurile sunt enorme, nu știu ce au de gând.", adaugă o altă persoană.

Dar cât de scumpe sunt, de fapt, alimentele din România comparativ cu alte țări europene? Am refăcut experimentul și în Italia. Am folosit aceeași listă de cumpărături. Față de luna februarie, prețul coșului nu s-a modificat deloc.

"Mă aflu într-un supermarket din Italia și am cumpărat cele 10 produse de bază pe care le-am plătit în total 23 de euro. Cel mai scump produs este pieptul de pui, al cărui cost este 5 euro, iar cel mai ieftin este pâinea, 59 de cenți.", explică Cornelia Crîşmaru, corespondent Observator în Italia.

În Italia, același coș de cumpărături a costat 23 de euro, adică puțin peste 120 de lei. Cu 54 de lei mai puțin decât în România.

Diferența s-a văzut cel mai clar la uleiul de măsline: cea mai ieftină variantă găsită la noi costă aproape dublu față de cea mai ieftină variantă din Italia, țară care produce acest aliment.

Iar explicația se vede și în cifrele mari: în Italia, inflația este de puțin peste 3%, în timp ce în România se apropie de 11%.

În ultima lună, gaz pe focul scumpirilor au pus carburanţii, dar şi cursul valutar slăbit din cauza crizei politice.

"Un pic dezamăgitor. M-aș fi așteptat să scadă mai repede. Economia este în pierdere de viteză. Incertitudinea politică este o mare problemă. Trebuie să ne împăcăm, din păcate, cu ideea că o să trăim în creștere economică foarte mică, presiune pe șomaj, inflație ridicată, dobânzi ridicate. Taxe mai mici, nu. Dobânzi mai mici, nu. Salarii și venituri mai mari, nu.", precizează Adrian Mitroi, analist economic.

BNR estimează că inflaţia va coborî la 5,5 la sută la finalul anului.